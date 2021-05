¡Prepara tus palomitas! HBO Max llega a México el 29 de junio y te costará desde 99 pesos

¡Prepara tus palomitas y acomódate! A partir del 29 de junio, HBO Max, el servicio de streaming de WarnerMedia, estará disponible en México y el resto de Latinoamérica.

La compañía reveló que habrá dos planes de suscripción, Estándar y Móvil, cuyos precios son 149 y 99 pesos, respectivamente.

El plan Estándar incluye el acceso a 3 usuarios simultáneamente,descargas de contenido y video de alta definición

A diferencia del primer plan, el Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual.

Esto con el fin de “disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada”.

Entre los títulos que podrás disfrutar en la plataforma se encuentran In the Heights, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda; The Suicide Squad, la película de superhéroes de DC Comics, y Space Jam: Una nueva era, protagonizada por LeBron James.

El servicio de streaming tendrá en exclusiva series como Friends y The Big Bang Theory, que le dijeron ‘adiós’ a Netflix en diciembre, y será el ‘hogar’ de House of the Dragon, la nueva serie derivada de Juegos de Tronos que se estrenará en 2022.

Pero, ¿qué pasará con los clientes de HBO Go?

Los clientes que tengan una suscripción directa o tengan acceso a través de un proveedor de servicio de cable satelital también tendrán acceso a HBO Max.

Warner Brothers también utilizará la plataforma para el lanzamiento simultáneo de sus principales películas durante 2021, una estrategia adoptada por el cierre de cines provocado por la pandemia.