¡Que siempre no! WhatsApp no eliminará cuentas tras no aceptar nueva política de privacidad

WhatsApp Al no aceptar, se perderán las funciones principales de la aplicación. (Bloomberg)

A pocos días de que llegue la fecha límite para que los usuarios de WhatsApp acepten las nuevas políticas de privacidad, la empresa de mensajería instantánea informó que no eliminará las cuentas de las personas que decidan no hacerlo.

“No se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y nadie perderá tampoco la funcionalidad de WhatsApp. Seguiremos con recordatorios a las personas durante las próximas semanas”, señaló la empresa mediante un comunicado, de acuerdo con el sitio The Next Web.

No obstante, WhatsApp especificó que, al no aceptar su nueva política de privacidad, se perderán las funciones principales de la aplicación, tales como no poder acceder a la lista de chats y dejar de recibir notificaciones de mensajes.

Tras la notificación del cambio de políticas de privacidad desde el pasado 8 de febrero, usuarios de esta aplicación de mensajería expresaron su preocupación con la integración de WhatsApp a Facebook.

A lo cual la empresa ha asegurado que la privacidad y seguridad de los mensajes y llamadas personales no cambian, pues están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, por lo que ni WhatsApp ni Facebook podrán leerlos o escucharlos.

La principal función que traerá esta nueva actualización será la mejora en la comunicación directa entre negocios y usuarios, con la cual cada persona podrá elegir si comparte o no su número con alguna empresa, además de que se contará con la capacidad de bloquearlas.