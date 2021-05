¿Ya conoces los nuevos términos de privacidad de WhatsApp?

El próximo 15 de mayo se cumple la fecha límite que WhatsApp dio a sus usuarios para aceptar las nuevas condiciones de privacidad, resultado de la integración que tendrá esta aplicación de mensajería instantánea a la red social Facebook.

Si bien no se eliminarán las cuentas de los usuarios que no acepten esta nueva actualización, no se podrá tener acceso a todas las funciones, precisó la red en su blog.

¿Qué nuevas funciones traerá esta actualización?

La actualización mejorará y fomentará una comunicación directa entre negocios y usuarios.

Cada usuario podrá elegir si comparte o no su número con alguna empresa, además de que tendrá la capacidad de bloquearlas.

Esta nueva función estará acompañada con la vinculación de WhatsApp a Facebook, con lo cual se personalizarán, entre otras cosas, los anuncios que aparecen a cada usuario en redes sociales.

¿Qué implica la integración de WhatsApp a Facebook?

Los nuevos términos y condiciones señalan que WhatsApp compartirá información del usuario con Facebook.

Sin embargo, la empresa ha reiterado que la privacidad y seguridad de los mensajes y llamadas personales no cambian, pues están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, por lo que ni WhatsApp ni Facebook podrán leerlos o escucharlos.