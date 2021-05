¿Quieres viajar al espacio? Blue Origin de Bezos subastará un asiento en su primer vuelo tripulado

Blue Origin, el fabricante de cohetes fundado por el multimillonario Jeff Bezos, ha fijado el 20 de julio como fecha para su primera misión de transporte de personas al espacio.

La compañía planea subastar un asiento en su cohete New Shepard para el viaje de 11 minutos al espacio suborbital, es decir, a una altitud de unos 100 kilómetros. Ese asiento será el único disponible para la compra en el vuelo, y las ganancias se destinarán a la fundación de Blue Origin, Club for the Future, que promueve la educación en matemáticas y ciencias.

Los planes señalan un progreso significativo para Blue Origin, ya que compite con Space Exploration Technologies de Elon Musk y Virgin Galactic., respaldada por Richard Branson, para crear un mercado para viajes turísticos al espacio. Bezos insinuó en las redes sociales después de un vuelo de prueba el 14 de abril que se acercaba el momento de que Blue Origin llevara pasajeros.

“Después del último vuelo, dijimos que era hora de subir gente a bordo”, dijo el miércoles Ariane Cornell, directora de ventas de astronautas de Blue Origin, en una videollamada con periodistas.

La fecha del primer vuelo de la compañía con tripulación coincide con el 52 aniversario de los primeros pasos de Neil Armstrong en la Luna, aunque los ejecutivos de Blue Origin no mencionaron eso en la llamada.

La compañía ha recopilado datos suficientes de 15 vuelos de prueba de cohetes y 16 aterrizajes de cápsulas para estar lista para el servicio operativo, dijo Cornell. La compañía con sede en Kent, Washington realizará “un par más” de vuelos con personas este año después del viaje de julio, dijo.

Blue Origin se negó a decir cuántas personas volarán en la incursión inicial de la empresa con humanos o si serán empleados o clientes. La compañía también se negó a ofrecer detalles sobre los precios de sus boletos.

Experiencia de lanzamiento

Blue Origin finalmente planea transportar a seis astronautas en vuelos que cruzarán la llamada línea Karman, una frontera espacial a 100 kilómetros de altura. Una cápsula de la tripulación se separa durante el vuelo y luego aterriza con paracaídas a unas pocas millas del cohete reutilizable New Shepard. El New Shepard de 18 metros aterrizó con éxito en el área de lanzamiento de Blue Origin en el oeste de Texas el mes pasado en su decimoquinto vuelo de prueba.

Los clientes tendrán una experiencia de cuatro días, incluidos tres días de capacitación previa al vuelo en el sitio de lanzamiento de la compañía cerca de Van Horn, Texas, a unas 120 millas al sureste de El Paso. La compañía ha construido alojamientos, incluida una cafetería, y espera que las pintorescas montañas y el desierto de las llanuras altas sean otra atracción, dijo Cornell.

“Pueden contemplar el hermoso paisaje antes de tener el vuelo de su vida”, dijo.

Virgin Galactic tiene alrededor de 600 clientes que han pagado hasta 250 mil dólares cada uno por un viaje futuro al espacio. La compañía dejó de tomar reservas a fines de 2018, pero planea reanudarla a fines de este año después de que traslade a Branson al espacio suborbital en uno de sus primeros vuelos. Los ejecutivos han dicho que es probable que los precios aumenten debido a la demanda.

SpaceX también se está preparando para los clientes que pagan. Tan pronto como septiembre, la compañía de Musk llevará al empresario de tecnología Jared Isaacman y otras tres personas en una misión de varios días para orbitar la Tierra. El viaje fue diseñado para recaudar fondos y concienciar sobre el Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

SpaceX también llevará a cuatro hombres a la Estación Espacial Internacional el próximo año en una misión privada para Axiom Space.