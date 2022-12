¿Viajaste a Qatar 2022? Lanzan alerta por gripe del camello

Autoridades de salud de Australia y Reino Unido alertaron por posibles contagios del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, también conocido como gripe del camello, en su población que fue al mundial de Qatar 2022.

En Qatar se llevan a cabo dos eventos masivos simultáneamente, el campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2022 y el festival de concursos de belleza de camellos del Camel Mzayen Club.

Según una publicación de The Lancent, los turistas que han llegado a Qatar asisten a los dos eventos, donde se interactúa con los camellos y se crean los condiciones necesarias para la transmisión de patógenos asociados a estos animales.

‘’Estos patógenos incluyen el altamente letal MERS-CoV. Los camellos dromedarios en el Medio Oriente son un importante reservorio de MERS-CoV. Los seres humanos se infectan esporádicamente a través del contacto directo o indirecto con camellos o productos lácteos de camello infectados con MERS-CoV’', se explica en el artículo The Qatar FIFA World Cup 2022 and camel pageant championships increase risk of MERS-CoV transmission and global spread.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido diversos mensajes donde recomiendan evitar el contacto directo con camellos, así como tampoco consumir leche o carne del animal.

‘‘El contacto entre los camellos dromedarios importados y locales que participan en el concurso, los dueños de los camellos y los asistentes a ambos eventos es inevitable, al igual que el consumo de alimentos populares en Qatar’', se advierte.

La vigilancia de la gripe del camello durante y después de la Copa Mundial de la FIFA 2022 y el festival del desfile es esencial, ya que las infecciones no detectadas podrían causar brotes globales.

Aunque este importante brote fuera de Oriente Medio debería haber sido una llamada de atención para las autoridades mundiales de salud pública, la atención sobre el MERS-CoV se ha desviado con el tiempo debido a los brotes de la enfermedad por el virus del Ébola, el zika y el COVID-19.

El riesgo de que los visitantes de Qatar regresen a sus países de origen infectados con MERS-CoV sigue siendo real.

¿Qué es el virus del camello?

El Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés) es una enfermedad viral causada por un tipo de coronavirus, que pertenece a una familia diferente a la que originó el COVID en 2019.

La gripe del camello es más letal que el COVID, ya que 35 por ciento de personas que lo padecieron perdieron la vida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, que se transmite de animal a persona. Este virus tiene registro en Oriente Medio, África y sur de Asia, y sus principales portadores son los dromedarios.

Debido a eso, las autoridades sanitarias decían que quienes convivieron con camellos o tomaron de su leche sin pasteurizar, corren mayor riesgo de contraer el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio.

En lo que ca del año, la OMS detectó cuatro contagios de gripa del camello en Arabia Saudita, país que participó en el Mundial de Qatar y compitió contra México, Argentina y Polonia.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe del camello?

Fiebre.

Tos.

Dificultad para respirar.

Neumonía.

Diarrea.

Las complicaciones respiratorias que llevan a la muerte afectan principalmente a personas con sistemas inmunes débiles, como son los pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión.