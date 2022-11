Meningitis: anestesia causó brote en hospital de Durango

Un brote de meningitis registrado este mes en el estado mexicano de Durango estuvo relacionado con los procedimientos anestésicos utilizados en los hospitales locales, informó la Secretaría de Salud de México.

Al menos una decena de personas murieron y una decena más se encuentran en estado grave a causa del brote de meningitis, el cual ha afectado a 61 personas hasta el momento.

“Esta enfermedad no se contagió de persona a persona”, precisó la dependencia en un comunicado. “Se trata de una infección directa en el sistema nervioso central a través de procedimientos anestésicos”.

La Secretaría de Salud atribuyó el brote a contaminación, pero dijo que era demasiado pronto para decir si la sustancia anestésica en sí, o la forma en que se manejó, fue la culpable de las infecciones.

“Sería especulativo atribuir los casos a los frascos fabricados, almacenados o al uso mismo del anestésico en los pacientes”, dijo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez, quien afirmó que se estaban realizando investigaciones.

La mayoría de los infectados eran mujeres sometidas a procedimientos obstétricos. Todas las pacientes recibieron un tipo de anestesia conocido como bloqueo espinal.

Se trata del escándalo más reciente en el deficiente sistema de salud pública de México, que también ha tenido dificultades recurrentes en el suministro de medicamentos para niños con cáncer.

En 2020, 14 personas murieron después de que un hospital gestionado por la compañía petrolera estatal de México administrara un medicamento contaminado con bacterias a pacientes que recibían tratamiento de diálisis. Más de 69 pacientes se enfermaron durante ese brote.

Meningitis aséptica en Durango: Suman 46 casos y cinco fallecimientos

Los contagios de meningitis aséptica se elevan rápidamente en Durango, causando la muerte a tres pacientes este fin de semana; también se sumaron cinco diagnósticos positivos.

A pesar de que hay avances en las investigaciones, los casos de meningitis aséptica en Durango continúan a paso acelerando; este lunes la Secretaría de Salud actualizó la cifra de pacientes positivos, mismos que alcanzan 46 casos y un total de cinco defunciones.

El mandatario estatal en entrevista comparó la enfermedad de la meningitis aséptica con el COVID-19, ya que es un tema desconocido totalmente, no hay literatura, no hay antecedentes, no hay protocolos, porque no hay registro de casos similares. Por lo tanto, continúan las investigaciones, pese a que ya se conoce que un hongo es el causante de las muertes.

No se descartan más casos y más decesos por esta enfermedad que continúa siendo misteriosa para la ciencia médica.