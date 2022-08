COVID: ¿Qué hacer si tengo síntomas pero doy negativo a la prueba?

A pesar de que los contagios de COVID van a la baja en el mundo, aún se siguen detectando miles de contagios diarios, así como algunos casos de personas que, pese a tener síntomas, salen negativos en las pruebas.

El diario The New York Times explicó el 13 de abril que puede haber una confusión entre lo que detectan las pruebas COVID y el contagio en sí, y esto puede ser importante respecto al aislamiento que puede tomar una persona cuando se entera que tiene el virus.

Expertos de la salud dijeron al periódico que esto puede deberse a que no existe una comprensión del funcionamiento de las pruebas, ya que las pruebas rápidas de antígenos, por ejemplo, “buscan fragmentos de proteínas virales a partir de un hisopado de la nariz y están diseñadas para identificar si se tiene un nivel infeccioso del virus. No obstante, una prueba negativa no te asegura que no tengas COVID-19″.

Por lo anterior, se explica que los síntomas que posiblemente están asociados a COVID corresponden a una respuesta inmunitaria que señala la llegada del virus a tu cuerpo. Esto en combinación de los anticuerpos de la vacuna pueden llegar a propiciar el resultado negativo.

“Cuanto más se esfuerce el sistema inmunitario por frenar el virus, sobre todo si está reforzado por los anticuerpos de la vacuna, más probabilidades hay de obtener un resultado negativo con una prueba rápida, incluso si uno está infectado”, dijeron los expertos de la salud al New York Times.

Qué puedes hacer si tienes síntomas de COVID y tu prueba da negativo

Michael Mina, médico y director científico de eMed, dijo al periódico estadounidense que “si la prueba (COVID) es negativa y tienes síntomas, no des por hecho que es negativa”.

Explica que en estos casos es probable que el virus no haya tenido posibilidad de desarrollarse en el cuerpo, y que los síntomas “pueden significar que tu sistema inmunitario solo está dando un aviso muy temprano”.

Si das negativo en la prueba COVID pese a tener síntomas, de acuerdo con el doctor Michael Mina, debes:

Tomar precauciones : Usa cubrebocas y evita el contacto cercano con otras personas.

: Usa cubrebocas y evita el contacto cercano con otras personas. Si no puedes hacerte una prueba todos los días, espera 48 horas y repítela .

. Si el resultado sigue siendo negativo, pero los síntomas persisten o empeoran , debes realizar otra prueba al cuarto día.

, debes realizar otra prueba al cuarto día. Puedes acudir a un centro de pruebas para realizar una prueba PCR, que a veces puede detectar la COVID-19 un poco antes que una prueba casera, aunque es posible que tengas que esperar uno o dos días para obtener los resultados.

Finalmente, los expertos atribuyen que el tener síntomas de COVID y dar negativo en las pruebas es un indicio de que el cuerpo “está haciendo un buen trabajo contra el virus”.

Robert Watcher, jefe del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, explica que “si tienes síntomas y las pruebas siguen resultando negativas, las probabilidades de que tengas COVID y seas contagioso disminuyen mucho”.

Con información de The New York Times.