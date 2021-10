¿Ya te dio COVID? Aún no la libras... las reinfecciones llegarán en uno o dos años

¿Ya te contagiaste de COVID-19? No deberías cantar victoria, pues de acuerdo a una predicción, las personas que han sido infectadas con SARS-CoV-2 pueden esperar volver a infectarse dentro de uno o dos años.

Pero eso no es todo, ya que de no vacunarse y no utilizar cubrebocas, el riesgo de reinfección se reduce a solo unos cuantos meses.

Para estimar la durabilidad de la inmunidad al SARS-CoV-2, investigadores de la Escuela de Salud Pública de Yale se dieron a la tarea de analizar cómo los niveles de anticuerpos de una infección previa afectan el riesgo de reinfección.

Debido a que el COVID es demasiado nuevo para que se disponga de datos a largo plazo, los científicos combinaron datos genéticos del SARS-CoV-2, tres coronavirus endémicos y los coronavirus estrechamente relacionados SARS-CoV y MERS-CoV para construir un árbol genealógico viral.

Mediante ese árbol, los autores modelaron cómo los rasgos virales han evolucionado con el tiempo, lo cual les permitió obtener una estimación de la disminución de los niveles de anticuerpos después de la infección por SARS-CoV-2 y de otros factores necesarios para comprender el riesgo de reinfección.

Descubrieron que el riesgo de reinfección promedio aumentó de alrededor del 5 por ciento cuatro meses después de la infección inicial al 50 por ciento a los 17 meses. De acuerdo con el artículo publicado en la revista médica Nature, la protección natural dura menos de la mitad del tiempo que dura para los tres coronavirus del resfriado común.

Jeffrey Townsend, coautor del estudio, dijo estar “sorprendido y desanimado” por sus hallazgos, que sugieren que es probable que el COVID-19 pase de una enfermedad pandémica a una endémica.

Aunado a esto, señalaron los investigadores, se encuentra la incógnita la probable gravedad de la enfermedad cuando alguien se vuelve a infectar.

Si bien es demasiado pronto para hacer una declaración segura sobre la rapidez con la que disminuye la protección después de una infección por SARS-CoV-2, lo que es seguro es que la inmunidad disminuirá, por lo que hay una necesidad de que todas las personas, incluso con infecciones previas, acudan a vacunarse.