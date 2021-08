Combinar vacunas Astra y Pfizer es seguro y eficaz contra COVID, según estudio

La variante Delta cobra fuerza en todo el mundo y las vacunas parecen no ser suficientes para evitar el contagio. Hoy, The Lancet publicó un estudio donde se afirma que la combinación de vacunas AstraZeneca y Pfizer es segura y eficaz.

Safety and immunogenicity of heterologous versus homologous prime-boost schedules with an adenoviral vectored and mRNA COVID-19 vaccine (Com-COV): a single-blind, randomised, non-inferiority trial fue realizado en Reino Unido, con personas de más 50 años, sin comorbilidades y que no han tenido COVID-19.

La edad media de los participantes fue de 57 años. En el estudio se incorporaron a 212 mujeres y 111 hombres. Se aplicó una primera dosis de Pfizer y el refuerzo, después de 28 días, fue AstraZeneca.

Este esquema de vacunación reportó ser más exitoso que la aplicación de una misma vacuna, ya que los sujetos que se sometieron voluntariamente al estudio, desarrollaron una mayor respuesta inmunitaria.

Otro hallazgo sobre el esquema híbrido de vacunación fue que el régimen de intervalo de 4 semanas al aplicar la vacuna tiene una eficacia del 76 por ciento contra la enfermedad con síntomas leves, y es 100 por ciento seguro cuando el COVID-19 es grave.

‘’Nuestros hallazgos indican que los dos esquemas heterólogos en este ensayo también podrían ser altamente efectivos y en el futuro considerarse, en algunas circunstancias, para programas nacionales de vacunación’', se explica en el análisis.

Se están realizando otros estudios aleatorios sobre la combinación de vacunas COVID-19. Por ejemplo, hay uno donde se juntan inmunizadores de Moderna y Novavax.

Hace algunos días Argentina anunció que comenzaría a combinar vacunas contra el COVID-19. Sus ciudadanos recibieron la primera dosis de Sputnik V y ante la escasez del inmunizador ruso, decidieron comenzar a aplicar inoculantes de AstraZeneca y Moderna para completar esquemas de inmunización.

Las autoridades argentinas sostienen que hay datos sólidos que respaldan la puesta en marcha de esta acción. Sin embargo, ¿qué tan exitosos será este nuevo esquema?, ¿protege eficazmente al ser humano? y sobre todo, ¿tiene efecto adversos? Por ahora hay repuestas sobre la combinación de otras vacunas, como AstraZeneca y Pfizer.