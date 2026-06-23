Así serán las medallas de Tokio 2020 y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este martes tenemos para ti información sobre cómo serán las medallas que se entregarán en Tokio 2020, la derrota del Barcelona frente al PSG con el poder de Mbappé, y más.

Así serán las medallas que se entregarán en los Juegos Olímpicos de Tokio

Las medallas de oro, plata y bronce que se entregan en los Juegos Olímpicos no solo representan el mayor honor para los atletas, sino que también es una oportunidad para que Japón muestre su cultura y atractivo al resto del mundo a través de ellas.

Para producir estas valiosas medallas, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio llevó a cabo el ‘Proyecto Medalla Tokio 2020’, con el que recolectó pequeños dispositivos electrónicos como teléfonos móviles usados de todo Japón.

Este proyecto convierte a Tokio 2020 en los primeros Juegos Olímpicos de la historia en involucrar a los ciudadanos en la producción de las aproximadamente 5 mil medallas y en fabricarlas con metales reciclados.

A través del Proyecto Medalla Tokio 2020, el Comité Organizador lanzó un concurso para invitar al público a presentar sus ideas de diseño. Desde la recogida de los metales hasta el desarrollo del diseño, personas de todo el país participaron en la producción de las medallas para los Juegos de Tokio 2020, y sin ellas, no habría sido posible llevarlo a cabo.

El diseño refleja el concepto de que, para alcanzar la gloria, los atletas deben luchar por la victoria a diario.

“Las medallas se asemejan a piedras en bruto que se han pulido y ahora brillan, siendo ‘luz’ y ‘brillo’ sus temas de inspiración. Las medallas recogen y reflejan innumerables patrones de luz, simbolizando la energía de los atletas y de quienes los apoyan. Su diseño pretende simbolizar la diversidad y representar un mundo donde se honra a las personas que compiten en deportes y trabajan duro para ello”, señaló el Comité.

El PSG arrasa con el Barcelona

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi. Y el París Saint-Germain tiene seminoqueado al Barcelona... otra vez.

Mbappé firmó una tripleta y el PSG remontó el marcador para endosarle el martes una goleada 4-1 al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Messi adelantó al Barcelona al transformar un penal a los 27 minutos, pero Mbappé se cargó encima al PSG ante la ausencia del lesionado Neymar.

Fue el primer enfrentamiento de los equipos desde el memorable triunfo 6-1 del Barça para revertir un 4-0 en la misma etapa hace casi cuatro años.

Ahora, el PSG ha edificado de nuevo una gran ventaja en la ida, pero en cancha ajena. Y ante el desempeño de Mbappé, una remontada épica parece esta vez más improbable.

Barcelona tuvo el control al comienzo y abrió el marcador a los 27 minutos, luego que Frenkie de Jong cayó en el área a raíz de que su talón fue rozado por el zaguero Layvin Kurzawa. Messi descargó un zurdazo al ángulo superior para llegar a 10 dianas en los últimos 10 duelos.

Mbappé empató el marcador cinco minutos después del gol de Messi y perforó las redes dos veces más en el segundo tiempo para certificar su primer triplete en la Champions. Se convirtió así en el primer jugador en conseguir un “hat trick” en el Camp Nou durante un duelo de la Liga de Campeones desde 1997, cuando Andriy Shevchenko lo hizo para que el Dynamo de Kiev se impusiera por 4-0.

Moise Kean también facturó en el complemento para el equipo del técnico argentino Mauricio Pochettino.

El partido de vuelta se jugará el 10 de marzo en París.

En otro cotejo de ida disputado el martes, Liverpool se impuso 2-0 a Leipzig.

Biby Gaytán: de la farándula a la política

La actriz Silvia Gaytán Barragán, mejor conocida como Bibi Gaytán, fue avalada como precandidata del PAN a la alcaldía de este municipio semi-rural.

Hace tres años, su esposo Eduardo Capetillo compitió por la presidencia municipal de Ocoyoacac bajo las siglas del PRI. A pesar de que se pronunció como ganador de la contienda electoral, fue derrotado por Anallely Olivares Reyes, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

La carrera artística de Gaytán Barragán se desarrolló principalmente a finales de la década de los ochenta y durante los noventa fue modelo, actriz y cantante, participando en telenovelas como Dos mujeres, un camino y Baila conmigo, así como en algunos programas de televisión y largometrajes poco afortunados.

Los cantantes Paquita la del Barrio y Vicente Fernández Junior, así como la modelo Lupita Jones podrían aparecer como candidatos de distintos partidos en las boletas electorales del próximo 6 de julio.

El jefe de ratones del Reino Unido celebra 10 años al acecho

‘Larry’ el gato, un habitante de cuatro patas del número 10 de Downing St. en Londres, cumplió una década como el principal cazador de ratones de Gran Bretaña el lunes.

El gato atigrado fue reclutado por el entonces primer ministro David Cameron para lidiar con una manada de ratas que se veían escabullirse cerca de la residencia oficial del líder británico y entró en Downing Street el 15 de febrero de 2011.

Parece que fue ayer cuando Larry era solo un gato más, a diferencia de una superestrella de los medios, dijo Lindsey Quinlan, jefa de criadero de Battersea.

Larry, que se ha reunido con varios líderes mundiales, ha sido en gran medida antipático con los hombres, pero le gustó el ex presidente estadounidense Barack Obama. Cuando el expresidente Donald Trump lo visitó en 2019, Larry tomó una siesta debajo de su automóvil.

Los informes sobre sus habilidades para matar roedores varían. Larry se hizo conocido por sus peleas ocasionales con los gatos vecinos, especialmente Palmerston, jefe de ratones del Foreign Office al otro lado de la calle, y su afición por dormir. Palmerston se ha retirado al campo, por lo que las cosas han estado un poco más tranquilas últimamente.

Con información de AP y Eulalio Victoria / Corresponsal