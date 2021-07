Este lunes te preparamos información sobre la nueva serie que dirigirá el mexicano Diego Luna, la inauguración del santuario para animales en Culiacán, el nuevo disco de Iron Maiden y más.

Échenle un ojo al póster de la nueva serie que hicimos en la @corrientegolfo para @NetflixLAT Se llama Todo va a estar bien. Un drama con mucho humor, el 20 de Agosto podrán verla. pic.twitter.com/BqAvwGfBNl — diego luna (@diegoluna_) July 19, 2021

Diego Luna debuta como director de series con Todo va a estar bien

Diego Luna vuelve a dirigir en la serie de Netflix Todo va a estar bien, una serie protagonizada por Flavio Medina y Lucía Medina en la que exploran conceptos que, hasta ahora, parecían inamovibles en la sociedad.

“Todo está cambiando. Las relaciones humanas se están transformando y hasta la familia, una de las instituciones más antiguas, se está reinventando. El cambio parece ser nuestra única certeza”, anuncia el comunicado emitido por la plataforma este lunes.

El amor romántico, los roles de género, las relaciones monógamas y el matrimonio son algunos de los temas con los que el actor de Rogue One: A Star Wars Story (2016) pretende abrir discusión a través del drama y la comedia, con una trama que ocurre en la Ciudad de México.

Luna se ha caracterizado por poner a discusión diversos temas de corte social. El más reciente de ellos es Pan y circo (2020), una serie escrita y producida por él en la que expuso diversas visiones en torno a la crisis climática, el narcotráfico, la lucha feminista y los migrantes, entre otros más.

Ahora, Luna incursiona como director de series cinco años después de haber dirigido su última película, Sr. Pig (2016).

Los últimos gobiernos han reducido significativamente el presupuesto para #medioambiente.Esto ha provocado la desaparición de los CIVS. Por ello la importancia de Ostok un espacio 100% natural de 22hectáreas con todas las condiciones necesarias para albergar a animales rescatados pic.twitter.com/exi2xknvay — AZCARM (@azcarmx) July 19, 2021

Elefante ‘Big boy’ inaugura el santuario de animales de Culiacán

Con el elefante ‘Big boy’ se inauguró este lunes un santuario de animales silvestres rescatados del tráfico ilegal de especies, de la caza furtiva, del abandono y víctimas de la desaparición del 50 por ciento de ecosistemas naturales por actividades antropogénicas.

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta Zazueta, explicó que el primer inquilino es ‘Big Boy’, un elefante de circo que vivió cinco años encadenado de sus patas y que fue trasladado hace tres meses de Jalisco a Sinaloa.

El elefante de origen asiático, tiene 40 años, pesa aproximadamente 4 toneladas y permaneció en cautiverio 30 años en circos de México.

El santuario Ostok Animal Protection & Sanctuary se ubica en la localidad de La Campana, en la zona serrana del norte de Culiacán.

“Actualmente en los zoológicos, criaderos y acuarios miembros de la AZCARM alojamos a alrededor de 18 mil ejemplares rescatados del tráfico y/o posesión ilegal, de atropellamientos, del abandono y de acciones humanas que han puesto su vida en riesgo”, indicó Zazueta.

Iron Maiden publicarán el 3 de septiembre nuevo disco de estudio 'Senjutsu'. (EFE)

Iron Maiden publicarán el 3 de septiembre nuevo disco de estudio Senjutsu

La veterana banda británica de “heavy metal” Iron Maiden anunció este lunes que el próximo 3 de septiembre publicará un nuevo álbum doble que contabilizará como su decimoséptimo disco de estudio y que llevará por título Senjutsu.

Traducido al español como “tácticas y estrategia”, su discográfica ha informado que ha sido grabado en el estudio Guillaume Tell de París, un antiguo cine de la capital francesa en el que ya habían trabajado.

Ha sido bajo la producción de Kevin Shirley junto al fundador del grupo, Steve Harris, quien, en declaraciones recogidas por el sello Parlophone, dijo del proceso: “Hay canciones en el álbum bastante complejas que nos dieron mucho trabajo hasta conseguir que sonasen como queríamos”.

Senjutsu, de 82 minutos de duración, verá la luz en formato digital, de doble CD y como triple vinilo y será el primer disco de estudio de Iron Maiden desde que hace 6 años lanzaran The Book of Souls, otro trabajo de larga duración que llegó al número 1 en ventas en España, entre otros países.

En este tiempo, el grupo lanzó a finales de 2020 un álbum en directo llamado Nights Of The Dead - Legacy Of The Beast, Live In Mexico City, que fue grabado en la capital mexicana en 2019 fruto de tres noches de concierto con su más reciente gira, interrumpida por la pandemia.

Calling all water signs: Swim is 30% off for one day only. Shop Now: https://t.co/iLsXqwLF84 pic.twitter.com/YfQo2JUIYO — Victoria's Secret (@VictoriasSecret) July 16, 2021

Victoria’s Secret volverá a celebrar sus famosos desfiles de lencería

La firma de lencería Victoria’s Secret informó este lunes que volverá a celebrar sus famosos desfiles, aunque subrayó que será un show diferente del que hacía hasta hace dos años, el cual ha sido fuertemente criticado en los últimos años por la imagen de extrema delgadez e hipersexualizada de la mujer que promovía.

“Nuestra intención es volver al negocio de los desfiles de moda de una manera culturalmente relevante”, explicó en una teleconferencia con los inversores el director ejecutivo de la empresa, Martin Waters, que apuntó que “se redefinirá” el evento.

En 2019, Victoria’s Secret canceló su popular desfile en el que conocidas modelos como Adriana Lima o Lily Aldridge, apodadas “ángeles”, se paseaban por la pasarela ataviadas con grandes alas y conjuntos de lencería.

Tras 24 años del evento, se decidió no volver a celebrarlo luego de recibir una oleada de críticas después de que la empresa se negara a incluir a modelos de tallas grandes ni maniquíes transgénero.

Waters no detalló cuándo se empezarían a celebrar de nuevo los desfiles, pero sus comentarios se producen cuando se trata de renovar la imagen de la compañía de cara al lanzamiento, el próximo mes, de una nueva compañía de lencería de tallas grandes por parte de L Brands, la empresa matriz de Victoria’s Secret.





Bob Dylan (AP)

Bob Dylan vuelve al escenario... al menos en streaming

Después un receso de año y medio debido a la pandemia, el incansable guerrero de la giras Bob Dylan regresó a los escenarios el domingo, al menos de forma virtual.

Dylan tocó para fans que pagaron 25 dólares para verlo online en la plataforma Veeps. Más que un concierto, fue una película estilizada en blanco y negro, con el cantante de 80 años y una banda de cuatro músicos en un bar frente a un público que fumaba mucho y le prestaba poca atención.

Dylan no se ha presentado en vivo desde diciembre de 2019. El COVID-19 fue lo único que puso en pausa su llamada Gira Interminable (Never Ending Tour). Desde 1988, ha dado conciertos regularmente: 78 en 2019 y 84 en 2018, por ejemplo.

Sus cambios de vestuario y las diferencias en la ubicación de la banda y del público dejaron en claro que la actuación del domingo, titulada Shadow Kingdom, no fue en vivo. La audiencia estuvo compuesta por actores en lugar de fans, y no aplaudieron.

La banda de Dylan incluyó a un acordeonista y en muchas de las canciones a un contrabajista. No había baterista; las canciones eran más de folk, blues y country que de rock ‘n’ roll. Por momentos, Dylan estuvo acompañado de una guitarra acústica, como en la primera canción When I Paint My Masterpiece.

Con información de EFE y AP