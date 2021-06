Reporte sobre ovnis presentado por EU: ‘No confío en él’, dice Chris Carter

Después de que investigadores de Estados Unidos declararan que no han encontrado evidencia de que diversos avistamientos estén vinculados con alienígenas, pero tampoco pueden negar un vínculo, Chris Carter, creador de la serie Los expedientes secretos X, afirmó en The New York Times que es escéptico ante este nuevo informe.

Dos funcionarios informados sobre el reporte que se presentará ante el Congreso en las próximas semanas dicen que el gobierno federal no puede ofrecer una explicación definitiva sobre fenómenos aéreos presenciados por pilotos militares.

En su columna de opinión Soy el creador de ‘Los expedientes secretos X’ y soy escéptico del nuevo informe sobre ovnis, Carter afirma que ningún reporte gubernamental, ya sea de los 90′, del periodo de gobierno de Barack Obama o de Donald Trump puede darnos respuestas claras sobre la existencia de ovnis en el planeta.

’'Pienso que lo más probable es que el informe reciente se esfume tal como llegó, y con él la conversación en la cultura popular sobre los ovnis, hasta que las pruebas definitivas sean expuestas. Un planeta que no puede unirse ante el cambio climático o una pandemia global podría no prestar mucha atención incluso si una nave accidentada o un cadáver extraterrestre son descubiertos’', concluye Carter.

El creador relata una serie de experiencias vividas con personas que afirman haber visto objetos no identificados, e incluso cuenta que el 1996 fue invitado a la clínica del psiquiatra John Mack, de la Universidad de Harvard, donde fue testigo de una la regresión mediante hipnosis, de una mujer que afirmaba haber sido abducida por extraterrestres.

Los expedientes secretos X fueron construidos a partir de una teoría de conspiración: el gobierno te miente sobre la existencia de los ovnis y los extraterrestres.