Netflix trae el apocalipsis zombie a Reforma con parque temático

Este martes te preparamos información sobre el parque temático gratis que trae Netflix a la Ciudad de México, el compromiso de Belinda y Nodal, el hallazgo de una tortuga que se creía extinta y más.

(Facebook Netflix)

Llega el apocalipsis zombie a la CDMX: Netflix abre parque temático

A propósito del reciente estreno de la película El Ejército de los Muertos, del director Zack Snyder, Netflix abrió un parque temático temporal en la Ciudad de México para que todos los fanáticos de los zombis puedan experimentar lo que sería un escenario apocalíptico infectado por estas criaturas.

Se trata del Distrito Zombi, un lugar totalmente ambientado en la película que se desarrolla en la ciudad de Las Vegas y es protagonizada por Dave Bautista, Ana de la Reguera y Ella Purnell, quienes planean un atraco a un casino en medio de un apocalipsis provocado por muertos vivientes.

En el lugar están representadas los escenarios más importantes del filme, tal como es el casino lleno de sangre y restos humanos. También podrás ver zombis descuartizados, un helicóptero estrellado y al tigre zombi blanco que se robó todas las miradas en la película.

¿En dónde se encuentra?

Esta atracción se encuentra ubicada en avenida Paseo de la Reforma 183 en la colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc, y lo mejor de todo es que es completamente gratuita para todo el público. Tiene un horario de 11:00 a 21:00 horas y estará disponible hasta el miércoles 22 de junio.

Debido a la pandemia del COVID-19 el cupo es limitado y se llevan a cabo medidas de seguridad sanitaria como la toma de temperatura, el uso de cubrebocas obligatorio, sana distancia y desinfección constante de manos.

Belinda y Christian Nodal se comprometen

La cantante Belinda dio a conocer este martes en su cuenta de Instagram su compromiso con el también músico Christian Nodal.

“Una imagen dice más que mil palabras... La mujer más feliz del mundo”, escribió en la red social para describir una fotografía en la que aparece al lado de Nodal y luce un llamativo anillo.

El cantante también publicó una fotografía en la red social, acompañada del mensaje: “Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”.

Nodal había adelantado a Ventaneando que la propuesta sería en el restaurante llamado Salvaje, en Barcelona, España. Este habría sido cerrado para la pareja que se conoció en el programa La Voz, donde fueron coaches. En agosto de 2020 se dio a conocer el noviazgo de la pareja.

(Cuartoscuro)

Cinemex reabrirá 153 complejos en México

Luego de que Cinemex cerrara las puertas de sus cines durante tres meses debido a la contingencia por la pandemia del COVID-19 en el país, este miércoles reabrirá las puertas de 153 complejos en la República Mexicana.

De acuerdo con la empresa, Cruella, producida por Disney y protagonizada por Emma Stone, será la película con la que retomará su funcionamiento.

Aunque, desde el pasado 20 de mayo, los consumidores pudieron consultar, mediante su plataforma web y aplicación móvil, los complejos que serán reabiertos en cada parte del país, así como la cartelera que estará disponible.

Por ahora, en total la cadena solo reabrirá 153 complejos de los 300, con casi tres mil pantallas y más de 10 mil empleados, con los que cuenta en 104 ciudades de la República Mexicana. Los restantes serán abiertos paulatinamente de acuerdo a las restricciones sanitarias.

(Sectur)

‘Julio, Mes de la Guelaguetza 2021’ ya tiene imagen oficial

El Gobierno de Oaxaca anunció que este año, la Guelaguetza, la máxima fiesta del folclor de Latinoamérica, volverá a hacer vibrar los corazones de todo el mundo con la celebración del espectáculo que muestra la cultura y las tradiciones de las ocho regiones de la entidad, todo en un marco de sana distancia y apegado a las normas sanitarias vigentes.

‘Julio, Mes de la Guelaguetza 2021’ ya tiene imagen oficial y se ha denominado ‘Guelaguetza, ofrenda de un mismo corazón’, de acuerdo con la imagen diseñada por el artista plástico Erwis Rodríguez, obra ganadora de la convocatoria estatal para la selección de la misma emitida por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo.

La imagen fue seleccionada entre 54 obras que respondieron a la convocatoria correspondiente y en la que participaron personas dedicadas a las artes plásticas, como son la pintura, escultura y fotografía, así como estudiantes en estas disciplinas en busca de la oportunidad de representar Oaxaca a nivel estatal, nacional e internacional.

La convocatoria se abrió en el mes de diciembre del 2020 y cerró el pasado mes de febrero, posteriormente un jurado conformado por personas expertas en artes gráficas, e integrantes del Comité de Autenticidad y organizadores de las festividades de los Lunes del Cerro, seleccionaron la imagen representativa.

“El significado central de mi obra se enfoca en una sola cosa: Guendalizaa -cooperar-, una ofrenda de todas las regiones de nuestro estado entregada de todo corazón por las y los oaxaqueños, siendo ofrecida al país y al mundo entero”, señaló Erwis Félix Rodríguez Herrera autor de la obra ganadora realizada en óleo sobre lienzo.

Encuentran tortuga que se creía extinta

El Ministerio de Ambiente de Ecuador informó este martes que estudios genéticos realizados por científicos de la universidad de Yale confirmaron que la tortuga gigante hallada hace más de dos años en la isla Fernandina pertenece a una especie que se creía extinta hace más de un siglo.

En un comunicado aseguró que los análisis realizados compararon muestras de ese reptil, una hembra adulta de más de 100 años, con los de un individuo extraído del archipiélago de Galápagos en 1906, lo que determinó que pertenece a la especie Chelonoidis phantasticus.

La tortuga fue hallada en una expedición científica en febrero de 2019 a la isla Fernandina, deshabitada por humanos.

“Uno de los mayores misterios de Galápagos ha sido la tortuga gigante de la isla Fernandina. El redescubrimiento de esta especie perdida puede haber ocurrido justo a tiempo para salvarla. Ahora necesitamos con urgencia completar la búsqueda para encontrar otras tortugas”, afirmó James Gibbs, vicepresidente de Ciencia y Conservación de Galapagos Conservancy y experto en tortugas de la Universidad Estatal de Nueva York.

Arte promocional para el musical 'Winnie the Pooh: The New Musical Adaptation'. (AP)

‘Winnie the Pooh’ saldrá del bosque para instalarse en Broadway

El emblemático ‘Winnie the Pooh’ de Disney saldrá del bosque para instalarse en un nuevo hogar off-Broadway este otoño boreal.

Winnie the Pooh: The New Musical Adaptation reunirá a Pooh, Christopher Robin, Eeyore, Tigger y la pandilla en una nueva producción musical desarrollada por Jonathon Rockefeller.

El espectáculo contará con canciones de los Sherman Brothers y música adicional de A.A. Milne, y será contado usando títeres de tamaño natural. Richard y Robert Sherman han escrito música para los clásicos de Disney Mary Poppins, The Jungle Book (El libro de la selva) y The Aristocats (Los aristogatos).

Winnie the Pooh: The New Musical Adaptation se estrenará el 21 de octubre en el Theater Row en Time Square. Los boletos salen a la venta el 1 de junio.

Con información de AP