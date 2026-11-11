Fomento Cultural Banamex celebra 55 años: Abre una nueva etapa para acercar el patrimonio cultural

Ciudad de México - Fomento Cultural Banamex celebra 55 años de trayectoria como una de las instituciones privadas más importantes en la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de México e inicia una nueva etapa enfocada en acercar el arte, la historia y la cultura a más personas, especialmente a las nuevas generaciones.

Desde su creación en 1971, la institución ha impulsado proyectos que contribuyen al conocimiento y valoración de la riqueza cultural mexicana. A lo largo de más de cinco décadas, ha desarrollado cerca de 680 exposiciones visitadas por más de 52 millones de personas, consolidando una labor que ha permitido preservar, estudiar y compartir diversas expresiones artísticas e históricas con públicos nacionales e internacionales.

La celebración de este aniversario reunió en Foro Valparaíso a destacadas personalidades de los ámbitos cultural, empresarial y público, reflejo de la relevancia que Fomento Cultural Banamex ha alcanzado a lo largo de más de cinco décadas. El encuentro reafirmó el papel de la cultura como un espacio de memoria, diálogo y construcción colectiva para México.

La relevancia de Fomento Cultural Banamex se refleja también en la construcción y resguardo de importantes acervos. Entre ellos destaca la colección de arte del Banco Nacional de México, integrada por cerca de cuatro mil pinturas, además de esculturas, fotografías, grabados, dibujos, mobiliario y artes decorativas. Este patrimonio ofrece un recorrido por distintos momentos de la historia artística del país, desde el periodo virreinal hasta la actualidad, con obras de artistas fundamentales como Frida Kahlo, Diego Rivera, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Remedios Varo y Leonora Carrington.

Más allá de la conservación de las obras, la institución ha promovido la investigación, la generación de conocimiento y la difusión cultural. Sus exposiciones, publicaciones y programas especializados han contribuido a acercar el patrimonio mexicano a millones de personas y a generar nuevas formas de diálogo entre el pasado y el presente.

Durante la conmemoración, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo del Grupo Financiero Banamex, destacó que “Por eso considero que invertir en cultura es, en realidad, invertir en las personas. Es apostar por aquello que fortalece el tejido social y da profundidad a nuestro desarrollo”, al tiempo que reafirmó el compromiso de la institución con la preservación y difusión del patrimonio cultural de México.

Uno de los pilares más representativos de esta labor es el Programa de Apoyo al Arte Popular, impulsado desde 1996. Gracias a esta iniciativa, Fomento Cultural Banamex ha contribuido al reconocimiento, fortalecimiento y difusión del trabajo de las Grandes Maestras y Maestros del Arte Popular de México, promoviendo el valor cultural, artístico y social de las tradiciones artesanales del país.

Actualmente, la colección de arte popular reúne cerca de 12 mil conjuntos de piezas de creadores mexicanos e iberoamericanos, reflejo de la diversidad de técnicas, materiales y conocimientos que forman parte de la identidad cultural de numerosas comunidades. A través de programas de capacitación, fortalecimiento de talleres y rescate de técnicas en riesgo de desaparición, la institución busca contribuir a la preservación de saberes transmitidos por generaciones.

Por su parte, Edgardo del Rincón, director general de Banamex, señaló que “Hoy celebramos 55 años de trabajo, compromiso y resultados. Y, sobre todo, celebramos la convicción de continuar construyendo el siguiente capítulo de esta historia para las generaciones por venir.”. Asimismo, destacó que Fomento Cultural Banamex ha construido una trayectoria extraordinaria dedicada al estudio, difusión y divulgación del patrimonio cultural de México.

De manera complementaria, Fomento Cultural Banamex ha desarrollado proyectos de restauración y conservación del patrimonio histórico y arquitectónico de México. Esta labor puede apreciarse en inmuebles emblemáticos como el Palacio de Iturbide, el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, la Casa Montejo, el Palacio del Conde del Valle de Súchil, la Casa del Diezmo, la Casa del Mayorazgo de la Canal y la Casa Villa de Antequera, espacios que representan distintas etapas de la historia y arquitectura nacional.

La generación y difusión de conocimiento también ha sido una constante a lo largo de estos 55 años. Mediante su programa editorial, la institución ha publicado libros, catálogos y materiales especializados que documentan colecciones, investigaciones y proyectos culturales. Asimismo, el Archivo Histórico del Banco resguarda cerca de 140 mil unidades documentales que constituyen una fuente fundamental para el estudio de la historia económica, social y cultural de México.

Hoy, al cumplir 55 años, Fomento Cultural Banamex impulsa una renovación institucional orientada a fortalecer su cercanía con las audiencias contemporáneas. Bajo la dirección de Natalia Pollak, la organización busca ampliar el acceso a la cultura mediante experiencias más participativas, herramientas digitales y nuevos espacios de diálogo que permitan a más personas descubrir y conectar con el patrimonio cultural desde perspectivas actuales.

“Tenemos un compromiso muy especial con las y los jóvenes. Queremos que encuentren aquí un espacio que les hable de su tiempo, de sus inquietudes y de su manera de mirar el mundo. Un lugar donde puedan conversar con otras generaciones, descubrir cosas nuevas y, por qué no, cuestionar algunas de las que ya creíamos tener resueltas”, afirmó Natalia Pollak, directora de Fomento Cultural Banamex.

Esta visión parte de una convicción fundamental: el patrimonio cultural no pertenece únicamente al pasado. Es una fuente viva de conocimiento, inspiración y encuentro que puede contribuir a comprender mejor nuestro presente y construir nuevas formas de participación para el futuro.

“Si algún día me preguntan qué hicimos con esta casa que nos prestaron, quisiera poder responder algo muy sencillo: la cuidamos, la abrimos, la llenamos de vida y procuramos que cada vez más personas la sintieran también como suya”, agregó Pollak.

A 55 años de su fundación, Fomento Cultural Banamex reafirma así su compromiso de preservar, investigar y compartir la riqueza cultural de México, manteniendo vivo un legado que continúa evolucionando para inspirar a las nuevas generaciones y acercar la cultura a más personas.