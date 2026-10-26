La Asociación Fuente de Sabiduría ofrece apoyos a menores con discapacidad en Baja California.

La exclusión escolar de menores con necesidades especiales es uno de los desafíos más urgentes en el norte de México, donde barreras físicas, pedagógicas y económicas impiden su derecho al aprendizaje.

Ante esto, la Asociación Fuente de Sabiduría consolida un modelo integral de apoyo especializado para la niñez bajacaliforniana, aliviando las presiones económicas de los hogares vulnerables por los altos costos de materiales adaptados y terapias.

Cada mes, la fundación distribuye herramientas de aprendizaje personalizadas y soluciones tecnológicas adaptadas al diagnóstico motriz, auditivo, intelectual o visual de los escolares para nivelar las condiciones en el aula.

La institución sufraga consultas médicas especializadas, viáticos y ofrece un riguroso monitoreo de salud física y mental. Además, capacita al personal docente de escuelas públicas con metodologías inclusivas e imparte talleres de sensibilización a los compañeros de clase para reducir el acoso escolar.

Bajo el liderazgo del abogado y empresario Fernando Salgado Chávez, la organización ha descentralizado las ayudas hacia las periferias de Tijuana, Mexicali y Ensenada. Con apoyo del sector privado, se han adecuado instalaciones con rampas, baños adaptados y aulas sensoriales.

Asimismo, se ofrecen talleres vespertinos gratuitos de regularización y se brinda asesoría legal y psicológica a las madres cuidadoras para asegurar el bienestar integral de la familia.

El impacto medible en las comunidades vulnerables

La disminución de la deserción escolar demuestra la efectividad de la Asociación Fuente de Sabiduría. Los beneficiarios incrementan su autoestima y rendimiento académico gracias a la entrega continua de aparatos auditivos, sillas de ruedas y material en braille. El compromiso de Fernando Salgado Chávez garantiza la permanencia de estos esquemas, respaldados por la transparencia de la fundación y nuevas alianzas con el sector comercial e inmobiliario para financiar adecuaciones arquitectónicas, demostrando que la inclusión real requiere una voluntad coordinada.