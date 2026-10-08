Aprueban el ‘predialazo’: ¿De qué va la nueva Ley General de Catastro y cómo te afecta?

Diputados aprobaron la nueva ley que busca ordenar la información catastral y registral de las propiedades. (Foto : CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO)

Con apenas 299 votos a favor y 99 en contra, la madrugada de este miércoles el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que expide la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, para “poner orden” en la propiedad de inmuebles y en el pago del impuesto predial.

¿De qué trata la nueva ley para regular el predial?

“Es una ley para poner orden y para que paguen los que no pagan, no para incrementar el impuesto del predial”, aseguró el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía, del PT, explicó, al presentar el dictamen en tribuna, que “el propósito de esta nueva ley es muy claro: contar con información confiable sobre los patrimonios inmobiliarios y las instituciones que brindan certeza jurídica a la propiedad”.

“Una vivienda, un inmueble, un terreno, representan años de trabajo. Este esfuerzo merece protección, no debe quedar expuesta la propiedad a registros contradictorios, trámites innecesarios, información falsa, decisiones discrecionales y mucho menos a la corrupción. El catastro describe dónde está un inmueble, cuánto mide y cuáles son las características”, indicó.

En un largo debate, diputados de la oposición del PAN, PRI y MC coincidieron en que se trata sólo de una medida “recaudatoria”, de “un engaño para meter por la puerta de atrás un predialazo” y “un nuevo atentado del gobierno de Morena en contra de la autonomía de los municipios”.