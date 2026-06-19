Coordinación institucional fortalece atención y cumplimiento de recomendaciones de la CNDH

Para el Seguimiento y Cumplimiento de Recomendaciones, este viernes se llevó a cabo la Sexta Sesión Mesa de Coordinación de la Federación, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra.

Estos encuentros, destacó la secretaria, han permitido consolidar una ruta de trabajo común, mediante reuniones técnicas y especializadas en sectores estratégicos como salud, migración, medio ambiente, reinserción social, educación, infancias, energía y atención a grupos prioritarios.

Resaltó que la colaboración entre la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismos autónomos e instituciones federales fortalece el acompañamiento a procesos de reparación integral, actos de reconocimiento, incorporación educativa, atención a personas desplazadas y acciones preventivas con enfoque de derechos humanos.

La titular de Gobernación recordó que, como lo ha expresado la Presidenta Claudia Sheinbaum, la transformación del país pasa por consolidar instituciones más cercanas a la población, sensibles a sus necesidades y con mayor capacidad de coordinación.

“En el Gobierno de México existe la convicción de que gobernar significa construir bienestar, acercar las instituciones a las personas y fortalecer la acción pública con sentido social, territorial y profundamente humanista”, expresó Rodríguez.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, reiteró la importancia de continuar impulsando acciones orientadas a la igualdad, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la construcción de entornos de paz y bienestar.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, refirió que “a poco más de un año de la instalación de la Mesa de la Federación, se ha consolidado como una herramienta permanente de articulación institucional para fortalecer el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también para construir rutas preventivas y mecanismos de coordinación cada vez más eficaces entre instituciones”.

Por otro lado, expuso: “la presencia de cada institución refleja el compromiso compartido de impulsar una agenda de trabajo basada en la coordinación, la corresponsabilidad y la articulación entre autoridades, siempre con una visión centrada en la dignidad de las personas y en el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano”.

Por su parte, la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, señaló que el trabajo conjunto ha permitido no solo atender quejas y dar seguimiento a las recomendaciones de manera más eficaz, sino también prevenir violaciones a los derechos humanos.

A la sesión asistieron la subsecretaria Anticorrupción, Guadalupe Araceli García Martínez; el titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos, Froylán Vladimir Enciso; la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez; la secretaria técnica del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez, y la coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Xadeni Méndez.

Además de la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García; la Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Monserrat Matilde Rizo Rodríguez; la Subprocuradora Jurídica de Profeco, Ivette Naime Javelly; el Director Jurídico de Comisión Federal de Electricidad, José Manuel Calva Merino; la Titular de la Unidad de Asuntos Legales, Derechos Humanos y Transparencia de Prevención y Reinserción Social, María del Pilar Oscós Estrada; la Titular de SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala; la Fiscal Especial en Seguimiento a Recomendaciones y Quejas de Derechos Humanos, Arturo Israel Dominguez Adame, así como Universidades Públicas.