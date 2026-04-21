‘No son allegados a Morena’: Esta es la lista de los aspirantes finalistas a consejeros del INE

Este lunes 20 de abril se dieron a conocer las quintetas finalistas de aspirantes a consejeros del INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, de Morena, dio a conocer las tres quintetas de los aspirantes finalistas a consejeros del INE.

¿Quiénes son los finalistas a consejeros del INE?

Enlistó, en la primer quinteta de hombres a Juan Manuel Guerrero Jiménez, Arturo Manuel Chávez López, Armando Hernández Cruz (entra por discapacitados), Armando Javier Maldonado Acosta y a Daniel Preciado Temikel.

En la segunda quinteta, que es de mujeres, aparecen Blanca Yassahara Cruz García, Laura Daniella Durán Ceja, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Martha Alejandra Tello Mendoza (entra como de discapacidad) y María Magdalena Vila Domínguez.

Y la tercera, que es mixta, la integran Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, Claudia Díaz Tablada, Armando Ambriz Hernández, Bernardo Valle Monroy y Frida Denisse Gómez Puga.

En medio de los públicos reproches de la oposición del PAN y el PRI, Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena, sostuvo que el Comité Técnico de Evaluación que eligió los perfiles “cumplió con su trabajo de manera profesional y no le veo ningún sesgo, lo veo como un trabajo serio, que consistió en exámenes de idoneidad, exámenes escritos, en entrevistas y, por el perfil de los cinco y porque votaron por unanimidad, les creo”.

“Yo confío mucho en ellos, gozaban de plena autonomía, eso exige la ley y eso les otorgamos nosotros. Yo no tengo ningún problema, la mayoría legislativa avala su trabajo y avala su decisión. Nosotros dejamos a salvo lo que ellos quieran hacer”, expresó.

Por eso, “nosotros no vamos a pedir explicación alguna, porque nos sentimos satisfechos con su trabajo; si los de la oposición no lo están, que acudan con el Comité y si el Comité considera conveniente darles una explicación, está bien, pero ya no es institucional, ni es por la mayoría parlamentaria”.

Monreal informó que los grupos parlamentarios consultarán mañana con las dirigencias de sus partidos y por la tarde sesionará la Junta de Coordinación Política para lograr un acuerdo sobre los tres consejeros finalistas que ocuparán las tres vacantes en el Consejo General del INE y se llevarán al pleno de los 500 legisladores este 21 de abril, donde deberán ser avalados por las dos terceras partes de los presentes.

Con eso, dijo, el Comité Técnico concluye su función y por lo tanto deja ya de operar en la Cámara de Diputados.

PRI no participará en la elección de consejeros del INE

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, anunció que su partido no participará en ninguna parte del proceso, porque para ellos “es una farsa”.

Por el PAN, su coordinador, José Lixa, comentó que en las tres ternas “están repartidos los más allegados a Morena y que más fueron señalados en los medios de comunicación por su cercanía con el régimen”.

Sin embargo, aclaró que sí conversará con las bancadas de la mayoría para ver si es posible llegar a un acuerdo y formar la terna final con los perfiles menos afines a Morena.