Sube el costo de las casetas en México: Top 10 de las autopistas más caras

El incremento en las tarifas de las casetas en México se debe a una actualización de costos de operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura carretera en la red federal. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Viajas muy seguido en autopista? Será mejor que lleves un extra en la cartera o recargues más tu TAG, porque Caminos y Puentes Federales (Capufe) actualizó las tarifas de las casetas en autopistas, las cuales se aplicaron a partir de este lunes 13 de abril de 2026.

El aumento en las casetas afectará a automovilistas, motociclistas, así como a autobuses y transporte de carga en distintas rutas del país. El ajuste impacta directamente el costo de traslado en carreteras federales, donde algunos tramos concentran los cobros más elevados de toda la red.

La actualización de tarifas por parte de Capufe se da luego de que cientos de vacacionistas regresaron de sus destinos tras las vacaciones de Semana Santa 2026. Entre las autopistas que registraron un mayor incremento se encuentran la Cuernavaca–Acapulco y la Durango–Mazatlán.

¿Cuáles son las casetas más caras en México en 2026?

Los precios más altos se concentran en autopistas de larga distancia y con infraestructura compleja, principalmente en rutas que atraviesan zonas montañosas.

Estos aumentos se registran en un contexto marcado por problemas de seguridad en carreteras, así como por las medidas implementadas por el gobierno federal para contener el alza en los precios de las gasolinas.

A continuación, te dejamos el listado de las carreteras más costosas en México:

Durango–Mazatlán : 820 pesos (autos) y 410 pesos (motos)

: 820 pesos (autos) y 410 pesos (motos) Tehuacán–Oaxaca : 702 pesos (autos) y 313 pesos (motos)

: 702 pesos (autos) y 313 pesos (motos) Cuernavaca–Acapulco: 670 pesos (autos) y 335 pesos (motos)

La Tinaja–Cosoleacaque : 560 pesos (autos) y 280 pesos (motos)

: 560 pesos (autos) y 280 pesos (motos) Estación Don–Nogales: 542 pesos (autos) y 271 pesos (motos)

542 pesos (autos) y 271 pesos (motos) Barranca Larga–Ventanilla : 490 pesos (autos) y 244 pesos (motos)

: 490 pesos (autos) y 244 pesos (motos) Las Choapas–Ocozocoautla : 317 pesos (autos) y 158 pesos (motos)

: 317 pesos (autos) y 158 pesos (motos) Córdoba–Veracruz : 282 pesos (autos) y 141 pesos (motos)

: 282 pesos (autos) y 141 pesos (motos) Torreón–Saltillo : 276 pesos (autos) y 138 pesos (motos)

: 276 pesos (autos) y 138 pesos (motos) México–Querétaro: 226 pesos (autos) y 113 pesos (motos)

Dentro de las autopistas más costosas existen casetas específicas donde se concentra el mayor cobro.

En el caso de Durango-Mazatlán, los tramos más caros son:

Coscomate : 399 pesos (autos) y 199 pesos (motos)

: 399 pesos (autos) y 199 pesos (motos) Mesillas : 211 pesos (autos) y 105 pesos (motos)

: 211 pesos (autos) y 105 pesos (motos) Llano Grande: 126 pesos (autos) y 63 pesos (motos)

Para Tehuacán–Oaxaca destacan:

Huitzo Directa : 275 pesos (autos) y 114 pesos (motos)

: 275 pesos (autos) y 114 pesos (motos) Suchixtlahuaca : 218 pesos (autos) y 99 pesos (motos)

: 218 pesos (autos) y 99 pesos (motos) Huitzo Intermedia: 204 pesos (autos) y 98 pesos (motos)

En Cuernavaca-Acapulco, las casetas más costosas son:

Paso Morelos : 209 pesos (autos) y 104 pesos (motos)

: 209 pesos (autos) y 104 pesos (motos) Palo Blanco : 190 pesos (autos) y 95 pesos (motos)

: 190 pesos (autos) y 95 pesos (motos) La Venta: 171 pesos (autos) y 85 pesos (motos)

¿Cuáles son las casetas que tuvieron mayor aumento?

La última actualización de precios en las casetas de autopistas y carreteras que emitió Capufe se registró en enero de 2025. En promedio, el aumento en las tarifas para este año para autos se ubicó entre 10 y 30 pesos, con variaciones mayores en algunos tramos de larga distancia.

Este incremento responde a la actualización de costos de operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura carretera en la red federal.

Las 5 carreteras que registraron el mayor incremento entre 2025 y 2026 fueron:

Tehuacán–Oaxaca : de 640 a 702 pesos / motos: de 299 a 313 pesos

: de 640 a 702 pesos / motos: de 299 a 313 pesos Durango–Mazatlán : de 784 a 820 pesos / motos: de 392 a 410 pesos

: de 784 a 820 pesos / motos: de 392 a 410 pesos Cuernavaca–Acapulco : de 640 a 670 pesos / motos: de 319 a 335 pesos

: de 640 a 670 pesos / motos: de 319 a 335 pesos La Tinaja–Cosoleacaque : de 535 a 560 pesos / motos: de 267 a 280 pesos

: de 535 a 560 pesos / motos: de 267 a 280 pesos Estación Don–Nogales: de 518 a 542 pesos / motos: de 257 a 271 pesos

El aumento y la variación de precios entre autopistas impactan directamente el costo de viajar por carretera, en especial en trayectos largos, donde el gasto en peaje puede incrementarse de forma considerable.