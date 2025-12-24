EU ‘pausa’ las visas: ¿Qué días estará cerrada la Embajada por Navidad y Año Nuevo?

Las citas de visa programadas durante los días de cierre serán reagendadas automáticamente, informó la Embajada. (Fotoarte El Financiero)

La Embajada de Estados Unidos en México informó que suspenderá temporalmente la atención de solicitudes de visa debido a los días festivos de Navidad y Año Nuevo. Esta pausa afectará tanto a trámites presenciales como a entrevistas programadas.

El cierre contempla tanto la oficina en la Ciudad de México como los consulados en Guadalajara, Monterrey y otras sedes diplomáticas del país. Las autoridades estadounidenses recomiendan a los solicitantes revisar sus citas y planificar con anticipación para evitar contratiempos.

¿Qué días cerrarán la Embajada y los consulados en México?

En un comunicado, la representación estadounidense informó que la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México permanecerán cerrados los días 24 y 26 de diciembre, por lo que no habrá atención ni citas para entrevistas consulares durante esas fechas.

Las autoridades detallaron que las solicitudes de visa programadas para esos días serán reagendadas automáticamente, y que los solicitantes recibirán por correo electrónico la notificación con la nueva fecha de su cita.

La Embajada explicó que el cierre se debe a una Orden Ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump con motivo de las celebraciones navideñas, mediante la cual se exime a los empleados federales de sus funciones el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre de 2025.

“Si tienes una cita para entrevista consular en la Embajada o en alguno de los Consulados, tu cita ya fue reagendada y recibirás un correo electrónico con la nueva fecha. Los Centros de Atención al Solicitante continuarán operando de manera normal”, precisó el comunicado.

La Embajada y los Consulados reanudarán operaciones el lunes 29 de diciembre, en sus horarios habituales.

Los solicitantes también deben estar atentos a posibles ajustes en el calendario de citas debido a la alta demanda de inicios de año.

¿Cuánto costará la visa americana en 2026?

Y en buenas noticias para los viajeros... el costo de las visas de no inmigrante para viajar a Estados Unidos en 2026 se mantendrá en los niveles actuales.

La visa de turista (B1/B2) se quedará en el precio de 185 dólares, mientras que la de estudiante (F1) o trabajo temporal (H1B) pueden variar según la categoría y los convenios vigentes.

Sin embargo, se espera que para el próximo año se implemente una nueva tarifa adicional, la Visa Integrity Fee de 250 dólares, que podría elevar el costo total a unos 435 dólares (7 mil 833 pesos mexicanos), especialmente para visitantes del Mundial 2026.

La Cuota de Integridad de Visa (Visa Integrity Fee) está fijada en 250 dólares adicionales al costo de casi todas las categorías de visas para no inmigrantes, incluidas las de turista (B-1/B-2), estudiantes (F/M) y trabajadores temporales (H/L).

En la práctica, se espera que la Visa Integrity Fee funcione como un “depósito de buena conducta” para viajeros temporales: el monto se retiene mientras dure la visa y solo se devuelve a quienes acrediten que cumplieron las reglas migratorias.

Las condiciones para recibir el reembolso por la visa de EU que establece el plan de Donald Trump, One Big Beautiful Bill Act (El Gran y Hermoso Proyecto fiscal), contemplan la devolución de aproximadamente 5 mil pesos (250 dólares) si las personas cumplen con los siguientes lineamientos: