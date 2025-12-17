Invertirá Unión Europea 55 mdp en proyectos vs. la violencia de género

Desde 2004, la Unión Europea ha financiado 70 proyectos de la sociedad civil en México, por un total de 32 millones de euros.[Fotografía. @UEenMexico]

La Unión Europea invertirá 55 millones de pesos en cinco proyectos para garantizar justicia a mujeres víctimas de violencia durante 2026, anunció Francisco André, embajador en México, en conferencia de prensa.

“Son cinco nuevos proyectos que van a ser implementados con organizaciones de gran reputación en este país. Hablamos de 55 millones de pesos. Permite que sean 11 millones de pesos para cada uno”.

Entre ellos está Hacia una Sociedad Libre de Violencia, enfocado a fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia y para la atención diferenciada de violencia para casos de mujeres. Otro de los proyectos estará enfocado en la incidencia de nuevas tecnologías en la prevención para una vida libre de violencia.

Uno más, denominado Voces por la Justicia, buscará mejorar el acceso a la justicia de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, trata y explotación sexual infantil.

“Todos tienen un enfoque específico en la igualdad de género. Es un valor, un objetivo y una política que compartimos con sus autoridades”.

Recordó que desde 2004, la Unión Europea ha financiado 70 proyectos de la sociedad civil en México, por un total de 32 millones de euros.

Kajsa Ollongren, representante especial para los Derechos Humanos de la Unión Europea, afirmó que México está tendiendo un reconocimiento en temas de igualdad. “Es bueno que el mundo reconozca a México como un lugar donde la igualdad se está tomando en serio.

“Hemos visto que la violencia contra las mujeres ha sido un problema grande, y esto en algunas partes está relacionado con guerras, pero también con el crimen organizado. No tenemos que ver a mujeres y niñas como víctimas sino como personas, y queremos que sean fortalecidas”.

La representante de Derechos Humanos de la Unión Europea también visitó Zacatecas para dar seguimiento al programa de identificación forense que se tiene con la entidad.

“Estuve con las autoridades, el gobernador y el fiscal, y hablamos sobre cómo trataron de utilizar mejor el sistema para mejorar las políticas y trabajo sobre los desaparecidos. Identificar a las personas e identificar la causa de la muerte, es lo más importante”, aseguró y resaltó que hay voluntad de las autoridades. Además se reunió con colectivos de búsqueda. “Debido a que la cantidad de desaparecidos es una cantidad gigantesca, que no se puede resolver de un día al siguiente. Me dejó con la esperanza de que se están dando las medidas correctas”, apuntó.

Francisco André agregó que el programa también se tiene con Coahuila y Durango y comprende acompañamiento técnico y adquisición de equipos, con una coinversión de 745 mil euros.