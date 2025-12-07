FIL2025: Alejandro Moreno presenta libro en el que explica la transformación de la sociedad mexicana

Alejandro Moreno, director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero, presentó ‘La evolución cultural en México: cuatro décadas de cambio de valores, 1982-2023′, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un texto que muestra la transformación profunda que ha tenido la sociedad mexicana.

En el acto, Andrés Albo Márquez, director de Compromiso Social de Banco Nacional de México (Banamex), explicó que todos esos datos se recopilaron a lo largo de 40 años, en los que el país y sus instituciones se fueron transformando, la información se sustenta con los resultados de encuestas, y definió al autor como un entusiasta de valores, “prácticamente desde la universidad antes de terminar los docentes, hace treinta y cinco años que él empezó a trabajar en encuestas, y no ha dejado de trabajar encuestas hasta ahora”.

Alejandro Moreno en la FIL2025.

El libro fue editado por el Banco Nacional de México como el volumen VII de la serie ‘Los valores de los mexicanos, y la recopilación de datos inició en los años 80′, partiendo de los trabajos del escritor e investigador Enrique Alduncin, y muestra datos de dos series de encuestas: una es la Encuesta Mundial de Valores, realizada en México en desde 1982, y la otra es la encuesta de valores de Banamex, levantada en 2003 y 2023.

El autor indicó que en los últimos 41 años, la sociedad mexicana ha experimentado un profundo cambio en sus valores y creencias, y se concentra más en su libertad individual y en orientaciones hacia un bienestar subjetivo, pero con tolerancia a la diversidad sociocultural.

“Creo que por ahí, de repente, sí me excedo un poquito en las libertades de decir que para las nuevas generaciones, ya la deidad es como un extinguidor que está allí, y sé que está, no lo necesito, pero en caso de emergencia y suena un poco... hay una concepción así para algunos, nos va a sonar herético, a los que no, les va a sonar muy normal, y esa es la polarización de valor”.

Por otro lado, los datos derivados de las encuestas señalan también que la sociedad mexicana ha retomado ciertos valores tradicionales por decisión individual y no por imposición, como suele ocurrir en la sociedad tradicional; también se documenta una marcada brecha digital en el país, con diferencias generacionales, abismales en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, teléfonos inteligentes, redes sociales, y dijo que la generación Z parece estar marcando brechas importantes de cultura nacional con posturas que, muy probablemente, redefinirán los valores sociales en los próximos años.

Alejandro Moreno presentó su nuevo libro.

Señaló que en este momento confluyen cuatro generaciones, como los Baby Boomer, refiriéndose a los mandatarios en el país, y que forjaron a la generación X, quienes aprendieron de los primeros, e instruyen a los milenials y centenials, y encausan a la generación Z.

“Las generaciones nacidas después de mil novecientos ochenta tienen valores y expresiones muy diferentes a quienes nacimos antes de mil novecientos ochenta, y en ese sentido sí va a haber un cambio generacional que ya lo estamos viendo, y esos valores son tan radicalmente diferentes. Podemos pensar que si hoy los baby boomers gobiernan y llevan el volante de las instituciones políticas y sociales, como la presidenta Sheinbaum que es Baby Boomer, López Obrador, Baby Boomer, muchos directivos de empresas son baby boomers, otros son generación X, pero ahí viene la generación millennial y la generación Z que van a tener a su mando las instituciones en 2040, y 2050.

“Entonces si queremos pensar en el México de 2050 tenemos que empezar entender qué valores trae, por eso es que digo que esta es una historia del futuro, con lo que estamos viendo de datos, podemos imaginarnos, como dicen los economistas, ceteris paribus, cuál va a ser el México de entonces, cómo pueden cambiar las instituciones”.

El libro se vende en las librerías, pero se cuenta con una versión digital, disponible para consulta de manera gratuita en el sitio web: www.fomentoculturalbanamex.org