Ratifican a César Vives como titular de la Unidad de Crédito y de Asuntos Internacionales de Hacienda

El pleno de la Cámara de Diputados ratificó al contador público César David Vives Flores como nuevo titular de la Unidad de Crédito Público y de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda.

Con 329 votos a favor, 84 en contra y cero abstenciones, Vives Flores rindió su protesta de ley ante el pleno del Palacio Legislativo como “empleado superior de Hacienda”.

El dictamen de su nombramiento indica que César Vives cuenta con la experiencia, trayectoria, profesionalización y perfil requerido para desempeñar el puesto encomendado.

¿Quién es César Vives Flores?

Señala que es mexicano, licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad de las Américas Puebla, y maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como director general de Deuda Pública (enero 2025 a la fecha), y director general de Operaciones Financieras (2023 a 2025) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como director general de Finanzas (2019 a 2023).

Fue también director general Adjunto de Tesorería (2015 a 2018), director de Inversiones y Proyección de Flujos (2009 a 2015); en Grupo Financiero Scotiabank como subdirector de Riesgos de Mercado (2009) y consultor de riesgo de Mercado (2004 a 2006), entre otros.

Se afirma que el ciudadano propuesto cuenta con la formación académica y experiencia profesional adecuados para realizar las funciones por las que fue propuesto, por lo que se considera adecuada la ratificación de su nombramiento.

¿Cuáles son las funciones de la unidad de César Vives?

Se expone que la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda tiene como funciones principales proponer, para aprobación superior, la política del gobierno federal en materia de crédito público de la administración pública federal y de la Ciudad de México, en coordinación con la Unidad de Planeación Económica de Hacienda Pública, menciona.

También, participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y en el ámbito de su competencia, en la formulación del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.

En el ámbito de competencia y en coordinación con las unidades administrativas competentes de la secretaría, participa en aquellos proyectos de infraestructura en los que participe el gobierno federal, así como opinar sobre los términos y condiciones financieras de los proyectos de infraestructura de las entidades de la administración pública federal, factibles de financiarse con recursos provenientes de entidades financieras.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, de Morena, explicó que la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda es una de las oficinas más importantes para definir la política económica y financiera del Gobierno Federal.

Dijo que también colabora en la formulación del programa nacional de financiamiento, desarrollo y lineamientos de la política del gobierno federal en la materia financiera, crediticia, bancaria, mercado de capital, instrumento financiero derivado y de precios, y tarifas de bienes y servicios.

Consideró que “el nombramiento de su titular debe recaer en una persona con la formación profesional y la trayectoria adecuada que den certeza sobre su actuar y buen desempeño en tan relevante labor”.