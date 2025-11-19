Javier Duarte ‘no está soportando’: Jueza decidirá si sale de prisión hasta el 21 de noviembre

En abril de 2017, la Interpol y la policía civil de Guatemala detuvieron a Duarte Ochoa en aquel país. (Foto: Cuartoscuro)

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tendrá que esperar dos días más para saber la decisión de la jueza Angela Zamorano Herrera, quien resolverá si se queda o sale de prisión.

Tras 12 horas de audiencia se presentaron testimonios que afirmaban que Duarte había tenido una mala conducta durante su permanencia en prisión.

Denisse Moreno Córdoba, una de las personas que se sentó en el banquillo de los declarantes, señaló que en 2022, durante una audiencia, el exmandatario de Veracruz tuvo que ser atado a una silla. Estos argumentos fueron presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), que pretende frenar la liberación anticipada de Duarte.

¿Por qué está encarcelado Javier Duarte?

Javier Duarte cumple una pena de nueve años por los delitos federales de asociación delictuosa y lavado de dinero.

El exgobernador fue detenido en abril de 2017 y ha permanecido preso durante ocho años y siete meses, lo que equivale al 95 por ciento de su sentencia, criterio que le permitió solicitar el beneficio de la libertad anticipada, conforme a la normativa aplicable.

El exgobernador de Veracruz, afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta que lo expulsaron de sus filas, se vio salpicado y finalmente condenado por un caso de corrupción al asociarse con otras personas para desviar recursos de su gobierno utilizando empresas fantasma y prestanombres.

En abril de 2017, la Interpol y la policía civil de Guatemala detuvieron a Duarte Ochoa en aquel país y fue extraditado a México en julio de ese mismo año.

En septiembre de 2018, un juez federal sentenció a Duarte a nueve años de prisión y un pago de una multa superior a los 58 mil pesos, luego de que el exgobernador se declarara culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Con información de EFE