Yucatán busca ponerse, desde CDMX, en la mira del nearshoring

La semana de Yucatán en la Ciudad de México, a realizarse del 3 al 12 de octubre en el Palacio de los Deportes, no sólo será un escaparate para promover la gastronomía, artesanía y turismo, sino para fortalecer la inversión en la entidad, resaltó el gobernador Joaquín Díaz Mena en conferencia de prensa.

“Este evento no será sólo una vitrina cultural sino también un espacio de crecimiento económico. Habrá encuentros con hombres de negocios, donde nuestros empresarios locales puedan hacer sinergia, y establecer lazos con compañías del Valle de México, para que conozcan la posibilidad de nuevos mercados en la península”.

La administración actual realizará obras para incentivar el desarrollo y crecimiento económico, entre ellas la modernización del Puerto de Altura, a fin de atraer barcos y cruceros de mayores dimensiones. La modernización comprende el dragado permanente y la creación de 80 hectáreas de plataformas con terminales, distintas a las actuales.

Recordó que el Tren Maya se extenderá hacia Puerto Progreso, lo que facilitará el transporte de carga.

“También los polos del bienestar, donde las empresas se van a poder instalar muy pronto. Contaremos con mayor cantidad de gas natural, cuando se termine el gasoducto que Engy está llevando a cabo.

“Yucatán es un lugar estratégico para la relocalización de muchas empresas, para aprovechar el nearshoring, y que los empresarios yucatecos puedan aprovechar también este crecimiento económico”.

El gobernador perfiló que su gobierno genere incentivos para favorecer la inversión, entre ellos fiscales. “Vamos a poner un polo de bienestar en la ciudad de Valladolid, con incentivos fiscales y tener todas las facilidades para que las empresas puedan llegar a Yucatán y encontrar ahí el talento de los yucatecos”.

Jorge Ermilo Barrera, secretario de Economía el estado, agregó que a la Semana de Yucatán en la Ciudad de México también habrá representaciones internacionales.

La semana de Yucatán en la Ciudad de México prevé una afluencia de más de 100 mil personas y una derrama económica de 100 millones pesos.