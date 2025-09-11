Prevén derrama económica de 100 mdp con Semana de Yucatán en CDMX

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la presentación de la Semana de Yucatán en CDMX.

El Gobierno de Yucatán perfila generar una derrama económica de 100 millones de pesos durante la Semana de Yucatán en la Ciudad de México, informó el gobernador Joaquín Diaz Mena. en conferencia de prensa realizada en la capital mexicana.

Será del 3 al 12 de octubre, cuando más de 270 expositores traigan al Palacio de los Deportes una muestra gastronómica, cultural, artesana y turística de la entidad.

“La Ciudad de México se va a vestir de Yucatán durante 10 días, del 3 al 12 de octubre el corazón de nuestro país latirá con la fuerza del renacimiento maya, con nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros sabores y el talento de nuestra gente.

“Se reunirán comerciantes, artesanos, artistas, músicos, cocineras, promotores turísticos. Todos con un mismo propósito: mostrar a la Ciudad de México la grandeza viva de Yucatán”, detalló.

Se espera que el evento tenga un alcance de 100 mil visitantes.

La Semana de Yucatán en México "se realizará en el Palacio de los Deportes, del 3 al 12 de octubre. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Jorge Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía, comentó que se está trabajando en conjunto con la iniciativa privada y la academia.

“Contaremos por primera vez con un área de negocios muy importante. La visión del gobernador ha sido que la representación en la Ciudad de México sirva como un escaparate para hacer negocios con el empresariado yucateco.

“Tenemos confirmadas representaciones internacionales, que han sido gestionadas por la coordinación de Asuntos Internacionales, que permitirá que diferentes embajadas y consulados, y organismos internacionales y cámaras de comercio de otros países puedan venir a ver oportunidades de negocios”.

Víctor José López Martínez, representante del gobierno en la Ciudad de México, destacó que este evento es “abrir puertas a los yucatecos al mercado más grande de América Latina, a la capital financiera de América Latina y al centro del idioma español”.

Claudia González Góngora, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán, destacó que la semana es una herramienta estratégica para el desarrollo económico de la entidad.

“Invitamos a inversionistas, distribuidores y aliados estratégicos a sumarse a esta plataforma de oportunidades que buscan construir relaciones comerciales duraderas, y también invitamos a todas las familias y ciudadanos a acercarse y disfrutar de lo que hacemos”.

La entrada a la exposición será gratuita.