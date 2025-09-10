Reforma electoral, innecesaria y de cuidado ante revisión de T-MEC: Manlio Fabio Beltrones

Manlio Fabio Beltrones recomendó al PAN y PRI no cansarse en la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo sobre la reforma electoral. [Fotografía. El Financiero TV]

La reforma electoral ni siquiera es necesaria, pero de darse, la presidenta Claudia Sheinbaum debe tener en cuenta qué tan demócrata puede quedar México como país, de cara a la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), estimó el senador Manlio Fabio Beltrones.

El legislador sin grupo parlamentario consideró, en el programa EntreDichos, conducido por René Delgado en El Financiero Televisión, que no se requiere de la modificación constitucional y menos como se perfila, sin el consenso de todas las fuerzas políticas.

“Todo eso está en juego. Si lo quieren llevar al extremo, lo único que van a hacer es que los partidos castiguen al gobierno: acudir a los órganos internacionales es legítimo por actores políticos superados arbitrariamente con reglas que, posiblemente, están planeadas para quedarse en el poder por los siglos de los siglos”.

Eso pondrá a México en la mira no sólo de Estados Unidos sino de todos los países con los que se tenga relaciones comerciales.

“El socio primordial tendrá que hacerse dos preguntas: ¿Me estoy asociando con un país democrático? ¿Es México un Estado donde se respeta el Estado de derecho?

“No es el T-MEC solamente, sino los socios en el mundo donde vamos a seguir tratando, debe haber una respuesta internacional más sólida”.

En ese sentido, resaltó que la postura de la presidenta es incongruente, pues en la política exterior demuestra capacidad de negociar, pero en la interior ni siquiera ve a las minorías.

“Hablan a nombre del pueblo como si fuera una sola entidad, y no reconocen que ellos valen sólo 54% de la elección, y ese otro 46% es también pueblo. El no reconocer al otro 46 para fijar las reglas de convivencia nos va a meter en problemas”.

Recomendó a la titular del Ejecutivo tomar en cuenta la aportación de la izquierda a las reformas electorales. “Que no lo deje en manos de los demás, que se mire en el espejo de la historia, acuda a la memoria democrática del país, donde la izquierda participó y mucho para lograr reglas donde la izquierda pudiera llegar al poder”.

Beltrones Rivera compartió que, en lo que retoma su actividad legislativa, pues actualmente está con licencia, está en diálogo con las distintas agrupaciones que buscan constituirse como partidos políticos, lo cual sería como un “refresco” para la política mexicana.

Recomendó a PAN y PRI no cansarse en la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo, y al tricolor en particular, al cual aún pertenece aunque no en bancada, no desestimar estas nuevas agrupaciones, pues puede “volver a empezar en la pluralidad”.