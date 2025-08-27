Plenaria del PRI confirman que no participarán en la discusión sobre la reforma electoral

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió a los legisladores priistas su “compromiso total para defender a la patria” ante la posible aprobación de la reforma electoral. [Fotografía. Alejandro Moreno/red social X]

La dirigencia nacional del PRI y sus grupos parlamentarios de diputados y senadores arrancaron los trabajos de sus reuniones plenarias, de cara al periodo ordinario de sesiones en el Congreso a partir del 1 de septiembre, y confirmaron que no participarán en el diálogo de la reforma electoral.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió a los legisladores priistas su “compromiso total para defender a la patria”, porque sostuvo que “los priistas somos políticos preparados, con experiencia y formación, no improvisados”.

El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, informó que las prioridades del partido serán la defensa del federalismo, el fortalecimiento de la República, la reforma para salarios mínimos profesionales y un presupuesto para 2026 con verdadero sentido social.

Confirmó el rechazo de los priistas a participar en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, “que en este momento no es necesaria”.

El líder de los senadores del tricolor, Manuel Añorve, alertó que con esta reforma “nos quieren exterminar, pero no lo vamos a permitir. La destrucción del PRI representaría la destrucción de México”, afirmó.

Aseguró que, “ante los momentos complejos y de acoso gubernamental que vive el partido, los priistas poseen la determinación necesaria para defender con firmeza a su instituto político”.

Ricardo Monreal pedirá a la oposición su participación en los diálogos sobre la reforma electoral

Al respecto, el coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, comentó que “yo le pediría a la oposición que participe en esta comisión presidencial que se creó”.

En conferencia en la reunión plenaria regional de su bancada en Jalisco, les planteó que “si no les satisface, esperar a que llegue al Congreso para hacer una discusión amplia. Mi postura personal es que se logre un consenso amplio entre todas las fuerzas políticas de México”.

De antemano, garantizó que “nosotros tenemos mucha flexibilidad, apertura y disposición a escuchar todas las voces y todas las expresiones en torno a la reforma electoral”.