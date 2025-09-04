‘No habrá planta, pero sí capacitación’: Nvidia prepara a mexicanos para ser personal calificado

En el marco del evento México IA+, la firma certificará además a 250 estudiantes universitarios en talleres especializados. (Foto: EFE)

La apuesta de Nvidia en México se centra en la capacitación de talento nacional en inteligencia artificial (IA) a fin de atraer mayores inversiones, dado que compañías globales buscan instalarse más cerca de Estados Unidos y requieren personal calificado, aseguró este jueves Marcio Aguiar, director de la división Enterprise para Latinoamérica de la firma tecnológica.

En el marco de la presentación del evento ‘México IA+ Inversión Acelerada’, Aguiar descartó, no obstante, que existan planes de la empresa para instalar una planta de semiconductores en el territorio mexicano.

“Nosotros no tenemos una planta, nosotros no tenemos un data center (centro de datos), pero nosotros estamos dentro de todos los data centers, estamos capacitando nuestro ecosistema para que haga más inversión en México”, explicó.

¿Cómo prepara Nvidia a mexicanos para la IA?

El directivo subrayó que la estrategia de Nvidia en el país se orienta a fortalecer habilidades y conocimiento en tecnologías de IA.

“La idea inicial es que tengamos hasta final del año más de 2 mil personas siendo capacitadas en las técnicas de inteligencia artificial de Nvidia, eso ya está pasando también a través de nuestros socios de negocios”, precisó.

En el marco del evento México IA+, la firma certificará además a 250 estudiantes universitarios en talleres especializados.

Aguiar afirmó que el objetivo no es competir con Estados Unidos, sino complementar capacidades con infraestructura y talento local.

“El tema no es para competir con Estados Unidos porque la tecnología de inteligencia artificial está abierta para todos. México con esta infraestructura que van a tener, con las personas más capacitadas en desarrollar nuevas técnicas de inteligencia artificial, no solo van a mantener los talentos, también van a atraer talentos de los países vecinos”, señaló.

¿Por qué Nvidia escogió México?

En este marco, destacó que México ocupa un papel prioritario dentro de la estrategia de la compañía.

“México viene siendo uno de los lugares donde hemos visto muchas compañías de Europa, de Asia que quiere tanto venir a México (...) este momento es el momento de México, está mejor preparado para seguir recibiendo más y más inversiones de todo el mundo”, apuntó.

El directivo recordó que México es el segundo país de la región, después de Brasil, en integrarse al programa de “soberanía de inteligencia artificial” de Nvidia, orientado al desarrollo de un lenguaje propio en esta tecnología.

“Eso hace parte de un programa que llamamos de soberanía de inteligencia artificial y México (...) es el segundo país de la región al que estamos trayendo ese programa”.

Según Aguiar, otras naciones como Chile, Uruguay, Surinam, El Salvador y Costa Rica han iniciado proyectos relacionados, pero México y Brasil concentran los esfuerzos principales.