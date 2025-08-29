Detienen a Gabriel ‘N’, ‘uno de los más buscados’ de EU; es acusado de feminicidio y robo

Gabriel 'N' fue detenido en Ometepec, Guerrero. Omar García Harfuch señaló que es un objetivo prioritario en EU.

Gabriel ‘N’, identificado como “uno de los más buscados” por autoridades de Estados Unidos, fue detenido en Guerrero, informó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El sujeto está acusado por los delitos de feminicidio, robo y apropiación indebida de recursos.

García Harfuch detalló que Gabriel ‘N’ fue detenido en un operativo realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en Guerrero. La SSPC detalló que el operativo fue realizado de manera coordinada con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

“Fue detenido Gabriel ‘N’, quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito”, señaló el titular de la SSPC, en un mensaje en X, acompañado de dos imágenes del arresto.

¿Dónde fue detenido Gabriel ‘N’, buscado por EU?

Una de las imágenes compartidas por las autoridades muestra que Gabriel ‘N’ tenía la orden de extradición 48/2024.

“Derivado de la cooperación internacional, se tuvo conocimiento que la colonia Barrio de San José, en el municipio de Ometepec", estado de Guerrero, donde Gabriel ‘N’ se movía regularmente, detalló el boletín.

Las autoridades precisaron que la detención respondió a cargos relacionados con “un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito”.

No dieron más detalles sobre el feminicidio que se le imputa a Gabriel ‘N’ o cuál fue su participación en el caso.

La SSPC reportó el 12 de agosto pasado más de 29 mil arrestos en México por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024, cuando empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumió como la primera presidenta mexicana luego de que se llegara a un récord de más de 196 mil asesinatos en el gobierno de su predecesor y copartidario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).