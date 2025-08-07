Tormenta tropical ‘Ivo’: ¿Cuándo y en dónde se intensificará a huracán de categoría 1?

La tormenta tropical 'Ivo' se convertirá en huracán de categoría 1 cuando se ubique a 220 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. [Fotografía. Conagua]

¿Vientos huracanados se aproximan a las costas mexicanas? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la tormenta tropical ‘Ivo’ podría intensificarse a huracán categoría 1 en las próximas horas, mientras avanza por el océano Pacífico.

De acuerdo con las autoridades, el centro de la tormenta tropical ‘Ivo’ se localiza a 110 kilómetros al sureste de Playa Pérula, Jalisco; a 160 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima; y a 180 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

Actualmente, la tormenta registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el noroeste a 33 kilómetros por hora, en las proximidades de las costas mexicanas.

¿Cuándo se convertirá en huracán de categoría 1 la tormenta tropical ‘Ivo’?

La alerta de ciclones de la Comisión Nacional del Agua advierte que la tormenta tropical ‘Ivo’ podría convertirse en huracán de categoría 1 alrededor de las 12:00 horas del viernes 8 de agosto.

No obstante, se ha aclarado que la tormenta no tocará tierra en territorio mexicano, sino que continuará su trayecto a lo largo del océano Pacífico.

Se prevé que ‘Ivo’ alcance la categoría de huracán cuando se ubique aproximadamente a 220 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 335 kilómetros al sur de Santa Fe, Baja California Sur.

El pronóstico indica que el huracán podría alcanzar vientos de entre 130 y 160 kilómetros por hora. Para el 9 de agosto, perdería fuerza y se degradaría nuevamente a tormenta tropical, ya bastante alejada de las costas mexicanas.

De acuerdo con la dependencia, esta será la trayectoria de la tormenta tropical ‘Ivo’:

8 de agosto, 00:00 horas: Como tormenta tropical, a 265 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

8 de agosto, 12:00 horas: Como huracán categoría 1 , a 220 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

, a 220 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. 9 de agosto, 00:00 horas: Como huracán categoría 1, a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

9 de agosto, 12:00 horas: Como tormenta tropical, a 400 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

10 de agosto, 00:00 horas: Como tormenta tropical, a 495 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro.

Se recomienda a los habitantes de los estados afectados mantenerse alertas ante las lluvias intensas y el riesgo de desbordamientos. La Conagua ha exhortado a la población a extremar precauciones ante el incremento de deslaves.

¿Dónde se registrarán lluvias en México por el paso de la tormenta ‘Ivo’?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, antes de intensificarse a huracán categoría 1, la tormenta tropical ‘Ivo’ provocará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en Jalisco.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 70 milímetros en Colima y Michoacán. Además, se anticipan oleajes de entre 3.0 y 4.0 metros de altura en las costas de los tres estados.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas, advirtió el SMN.

Ante el paso de la tormenta tropical ‘Ivo’, la Secretaría de Marina informó el cierre de puertos para embarcaciones mayores y menores en Lázaro Cárdenas. Asimismo, se ordenó el cierre para embarcaciones menores en Barra de Navidad, Jalisco, y Manzanillo, Colima.