Tormenta ‘Ivo’ amenaza con convertirse en huracán categoría 1: ¿Impactará a México?

‘Yo que fui tormenta, yo que fui tornado’. Aún no se han terminado las precipitaciones en el país, por lo que si te gustaría seguir cantando bajo la lluvia, la tormenta tropical ‘Ivo’ te ayudará a que se cumpla este objetivo, pues según los pronósticos podría convertirse en huracán en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, indicó que la tormenta tropical ‘Ivo’ continúa su desplazamiento por el océano Pacífico, generando fuertes efectos en varios estados del occidente del país.

¿Dónde se ubica la tormenta tropical ‘Ivo’?

A las 09:00 de la mañana, el fenómeno se localizaba a 115 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 805 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Agregó que ‘Ivo’ presenta vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h y un movimiento hacia el oeste-noroeste a 39 km/h.

Ubicación de la tormenta tropical 'Ivo'.

¿Dónde habrá lluvias por la tormenta ‘Ivo’?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los desprendimientos nubosos del sistema ocasionarán lluvias intensas (75 a 150 mm) en Jalisco, muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán, además de oleaje de entre 3.0 y 4.0 metros de altura en las costas de estos tres estados.

En la costa de Guerrero, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros, y rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en todas las zonas costeras afectadas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo cual aumenta el riesgo de inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas; el viento podría provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Ruta de la tormenta tropical Ivo

¿Cuándo podría ‘Ivo’ convertirse en huracán?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que ‘Ivo’ se intensifique a huracán de categoría 1 en la tarde noche del viernes 8 de agosto y podría ubicarse a 240 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Según el pronóstico, el viernes a las 6:00 de la tarde podría convertirse en huracán en aguas del océano Pacífico, sin llegar a tocar tierra en los estados del occidente del país.

Para el viernes, se prevé que ‘Ivo’ presente viento sostenido de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, en costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco, y de 2 a 3 metros de altura en costas de Guerrero.

La tormenta 'Ivo' podría convertirse en huracán.

Sin embargo, el sábado 9 de agosto podría volver a debilitarse hasta convertirse en tormenta tropical y continuar su ruta lejos de las costas de México.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante las condiciones de viento y oleaje elevado.