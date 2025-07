‘Nunca hubo mala fe’: Sheinbaum a Bukele por ‘pelea’ con García Harfuch sobre avioneta con droga

“Nunca hubo mala fe” del Gobierno de México, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum por el enfrentamiento entre Nayib Bukele y Omar García Harfuch por una avioneta con cocaína decomisada en México.

¿Por qué Nayib Bukele se ‘molestó’ con México? El presidente criticó un informe de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en el que expuso que una avioneta con un cargamento de cocaína provenía de El Salvador.

En su informe de actualización de la Estrategia Nacional de Seguridad, García Harfuch reportó que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó que la aeronave provenía de El Salvador.

Nayib Bukele contestó a García Harfuch y afirmó que su reporte era falso.

“El 3 de julio, a la 1:00 pm, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea”, explicó Nayib Bukele.

El presidente de El Salvador acusó al secretario de Seguridad de ocultar que las tres personas detenidas en el decomiso de la droga eran mexicanas:

El piloto Leonardo Alonso Parra Pérez. (piloto)

El copiloto José Adán Jalavera Ceballos.

⁠⁠Felipe Villa Gutiérrez.

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen", dijo en su cuenta de X (antes Twitter).

Sheinbaum aclara a Bukele que no hubo mala intención

La presidenta de México pidió que el enfrentamiento entre Bukele y Omar García Harfuch no sea politizado y sugirió ‘pasar página’ al tema.

“Ya lo aclaró el secretario y no vamos a polemizar sobre este tema, porque además nunca hubo mala fe ni nada, sino sencillamente se aclaró el tema y punto”, afirmó.