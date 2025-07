¿Se ‘tambalea’ relación con El Salvador? Harfuch y Bukele se enfrentan por decomiso de droga en aeronave

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este miércoles 9 de julio que la aeronave que aseguraron con un cargamento de droga en Colima, provenía de El Salvador, luego de que el presidente de la nación de Centroamérica rechazara que haya salido de su país.

A través de un intercambio de mensajes en la red social X, ambos funcionarios rechazaron versiones de cada uno sobre lo que había pasado con la avioneta que decomisaron.

¿Qué dijo Bukele sobre la aeronave decomisada con droga?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que es falso que la aeronave con droga localizada en Colima procedía de su país, y también indicó que “por esta situación” llamará a consulta a su embajadora en la nación norteamericana.

Autoridades mexicanas informaron el pasado 4 de julio de la detención en Colima de tres personas que transportaban 427 kilos de cocaína en una aeronave clandestina detectada a 200 kilómetros al sur de San Salvador, en el país salvadoreño.

Entre tanto, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó el martes que la avioneta intervenida en el municipio de Tecomán, Colima, procedía de El Salvador.

“El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, declaró que la avioneta interceptada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador. FALSO”, publicó Bukele en X.

Además, exige al Gobierno de México “una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones emitidas por su Secretario, Omar García Harfuch”.

¿De dónde salió la avioneta?

De acuerdo con el mandatario, “el 3 de julio, a la 1:00 pm, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea”.

Indicó que, “según su propio informe, la traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer, saliendo hacia el Pacífico”.

“Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio (…) la traza, además, fue confirmada por JIATFS Key West (EU), quienes monitorean el tráfico aéreo ilícito en la región. Su informe es claro: la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño”, siguió el presidente salvadoreño.

Bukele indicó que las tres personas detenidas son mexicanos y, de acuerdo a su publicación, responden a los nombres de ⁠Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto), José Adán Jalavera Ceballos (copiloto) y ⁠⁠Felipe Villa Gutiérrez.

Omar García Harfuch aseguró que el 3 de julio se detectó una ‘traza de interés a 200 kilómetros de El Salvador’.

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen”, señaló.

“Llamamos a nuestra embajadora en México a consulta por esta situación”, añadió.

La detención de las personas se derivó de las labores del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, que detectó “la traza” de la aeronave a 200 kilómetros al sur de San Salvador, la capital del territorio salvadoreño, rumbo a México.

Según declaró García Harfuch, el costo de la droga es de 96 millones de pesos. Versión que reafirmó este miércoles en sus redes sociales.

El presidente de El Salvador compartió la ruta de la aeronave decomisada.

Nayib Bukele insiste en que aeronave no salió de El Salvador

En la publicación de García Harfuch, el presidente Nayib Bukele recalcó que la aeronave no salió de El Salvador y que el secretario omitió señalar que no existe ningún indicio de que la aeronave proviniera de su país.

“Por el contrario, no se trataba de una aeronave salvadoreña ni contaba con tripulación salvadoreña”, dijo.

Con información de EFE