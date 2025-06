Anticipa Ricardo Monreal cambios en las leyes de la Guardia Nacional y de seguridad

Aún antes de comenzar a revisar su contenido en comisiones, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que se harán cambios a la nueva Ley de la Guardia Nacional y a las leyes sobre seguridad pública.

Ante las críticas anticipadas de la oposición del PRI y el PAN, que acusan que la nueva Ley de la GN representa la “total militarización del país”, el diputado aseguró que “sí hay toda la disposición de hacer cambios en la redacción”, durante el periodo extraordinario de sesiones, previsto –en principio– del 23 al 30 de junio.

Sobre las leyes de seguridad pública –la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública– indicó que, aunque en este caso el dictamen ya está en el pleno, se harán también modificaciones.

Para ello, explicó que seguirán las dos vías que tradicionalmente se aplican para hacer los cambios: una, mediante una adenda que se presenta con los cambios admitidos y avalados por todos en el momento de la discusión en lo particular, y otra mediante la presentación de las reservas correspondientes al propio dictamen, también al momento de la discusión en lo particular.

No obstante, Monreal hizo hincapié en que “habrá disposición a hacer cambios en la redacción de las leyes propuestas, siempre y cuando se mejore y se beneficie el proyecto que estamos planteando”, subrayó.

Y como ejemplo, expuso que la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional es un paquete de reformas a ocho leyes más, pero que llegaron en un solo paquete, por lo que requerirá de un amplio análisis.

En el caso de la controvertida iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión, dijo desconocer cómo se aprobará en el Senado de la República, pero garantizó que “se aprobará una buena ley con los cambios que se tengan y que se deban hacer”. “Vamos a esperar a ver qué opina y qué resuelve el Senado, que es la Cámara de origen”, indicó.

Sobre las críticas del PRI y el PAN, en el sentido de que el periodo extraordinario de sesiones aún no es seguro porque no se tiene definida la agenda, Monreal admitió que la oposición “tiene razón, sólo hemos definido la fecha y falta precisar los temas”, aunque sostuvo que no hay problema y habrá acuerdos.