Aspirantes a la Corte debaten sobre nepotismo, corrupción y falta de inclusión en el PJF

La candidata Arely Reyes Terán criticó la falta de equidad en el Poder Judicial para quienes no cuentan con mayores recursos. [Fotografía. El Financiero TV]

Nepotismo, corrupción y falta de inclusión son algunos de los problemas que enfrenta la judicatura en México, aseguraron Arely Reyes, Natalia Téllez, Ricardo Garduño y Carlos Enrique Odriozola, aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la mesa Diálogos Rumbo a la Elección del Poder Judicial organizada por El Financiero Televisión, los cuatro aspirantes insistieron en que la justicia en el país debe enderezar el camino.

Téllez Torres, aspirante de carrera judicial, sostuvo que es necesario combatir el nepotismo en la judicatura, e incluso bromeó llamándola “la Suprema Corte Familiar”.

Reyes Terán consideró que el sistema judicial privilegia a un grupo minoritario y poderoso.

Odriozola Mariscal señaló que la falta de inclusión es un tema importante que debería tratar la SCJN.

En este punto, Garduño Pasten insistió en que la Corte tiene que ser un tribunal inclusivo.

Sobre la equidad en la contienda, Odriozola Mariscal reclamó: “El piso parejo, desde el punto de vista del inicio de las campañas, no lo fue y por eso presenté una queja ante el INE contra dos ministras en funciones”.

Agregó que el tope que un millón 400 mil pesos para hacer campaña “es una medida discriminatoria desde el momento en que no todas las personas tienen esa cantidad de dinero para poderlo invertir”.

Reyes Terán, aunque aclaró que hay piso parejo, también reclamó que “algunas compañeras” empezaron antes. Criticó la falta de equidad para quienes no cuentan con mayores recursos. “Yo no tengo esos recursos, entonces sí me parece que hay piso disparejo en ese sentido”.

Téllez Torres dijo: “Quiero pensar que hay piso parejo, algunos han tenido más exposición, pero a muchos nos respalda la carrera judicial y todos estamos compitiendo con las mismas reglas”. Además, consideró que el tope que se impuso a los gastos de campaña empareja este tema.

Finalmente, Garduño Pasten sentenció que para él hay piso parejo gracias al árbitro electoral que organiza la contienda.