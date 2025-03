Yasmín Esquivel llama a apostar por la renovación del Poder Judicial: ‘Es tiempo de transformarlo’

Yasmín Esquivel dejó claro el compromiso de no dar ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción e impunidad.

“Es tiempo de abrir la puerta de la justicia a quienes han sido olvidadas y olvidados; para lograr este fin, acudamos a votar por quienes aspiramos a ocupar estos cargos y así dar un paso decisivo para combatir la corrupción y construir un sistema de justicia eficiente y eficaz”, afirmó Yasmín Esquivel Mossa en el arranque de su campaña para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ahora candidata refirió que, si el Poder Judicial entra al camino del humanismo mexicano, la transformación llegará a todo México y traerá consigo bienestar para todas las familias; además, señaló que la justicia no se negocia y que si la justicia no sirve a la gente entonces no es justicia.

En las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Yasmín Esquivel aseguró que su compromiso es garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial, y presentó su propuesta para alcanzar los siguientes objetivos: que la justicia sea un derecho, no un privilegio; justicia para todas y todos por igual; justicia humanista; justicia pronta y de puertas abiertas.

“Estamos aquí porque queremos transformar la justicia en México”, sentenció Esquivel Mossa ante jóvenes universitarios, magistradas y magistrados, familiares y público en general, a quienes recordó que la transformación de la justicia en México implica democratización, austeridad, transparencia, justicia pronta y paridad de género.

Finalmente, dejó claro el compromiso de no dar ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción e impunidad; y pidió ser favorecida con el voto el próximo domingo 1 de junio, ya que su trayectoria y experiencia profesional en la función jurisdiccional avalan su aspiración para conducir el proceso de transformación del PJF, “tengo el carácter, el compromiso y la convicción suficientes para construir la justicia que el pueblo reclama”.