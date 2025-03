Yasmín Esquivel, en pro de la transformación

La ministra Yasmín Esquivel, aspirante a ganar en las urnas una posición en la nueva Corte, que integrará a cinco mujeres y cuatro hombres, ha dejado claro que no modificará las posiciones que ha sostenido en los años que lleva en el máximo tribunal del país. Sus posiciones han sido abiertamente a favor del proyecto de la ‘Cuarta Transformación’, que incluyen, entre otros temas, su respaldo a la transformación de la Guardia Nacional. También a la extinción de fideicomisos y la defensa de la reforma a la Ley de Energía Eléctrica. Recientemente presentó de manera inmediata al pleno de la Corte el adeudo fiscal de Ricardo Salinas, que fue frenado por Norma Piña el 23 de agosto del año pasado. Así que no cabe duda de su respaldo a la ‘Cuarta Transformación’, lo que ha reiterado que seguirá haciendo, de ser electa el 1 de junio. Sin duda, una de las candidatas que no hay que perder de vista.

Satura el Ejecutivo el trabajo legislativo

La presidenta Claudia Sheinbaum envió ayer a San Lázaro un nuevo paquete de reformas legales. Propone expedir una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, a la Ley de Economía Social y Solidaria, a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Encima, las 73 normas legales anunciadas por el líder morenista, Ricardo Monreal, van a cuentagotas. Y las iniciativas propias presentadas por diputados de Morena, PT, PVEM, PAN, PRI y MC seguirán durmiendo el sueño de los justos.

Dudas en el ejercicio presupuestal del INE

Los consejeros electorales del bloque anti-Taddei dejaron entrever opacidad en el primer informe trimestral de la situación presupuestal del INE. El reporte consigna que se cuenta con 73 millones de pesos derivado de ahorros y economías, en su mayoría hechos a gastos personales. Sin embargo, destacaron que no se está especificando a qué se han redirigido esos recursos. Igualmente se reportó que de los 800 millones que Sheinbaum les hizo el favor de ampliarles para su elección judicial, 372 millones ya se han destinado a capacitación electoral y difusión institucional de la elección.

Entre animalistas y blanquiazules

Los senadores del Partido Verde dieron espaldarazo a la iniciativa para prohibir la fiesta taurina con violencia, pues es una de las banderas del partido que se ha mantenido en la arena política como satélite. Hablando de animalistas, esta semana estuvo Ana Villagrán, directora de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México y neomorenista, quien no pudo ocultar que extraña su origen, pues saludó con un efusivo abrazo a Ricardo Anaya, coordinador del PAN.

El Big Brother del narco

Desde hace unas semanas, autoridades federales han dado cuenta del desmantelamiento de redes de videovigilancia instaladas por criminales que operan en el país. Ha ocurrido en Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, y Estado de México. Ayer la Marina informó de la desarticulación de una red de videovigilancia del narco que operaba en Ecatepec, el municipio más poblado del país y el más violento del Estado de México. Dichas videocámaras, que sirven para el halconeo, estaban en postes de alumbrado público. Prácticamente un Big Brother del narco.

Golpe al clan de ‘El Marro’

Y hablando de narcos, la Suprema Corte desechó por extemporáneo el amparo 1392/2025 con el que Dora Villalobos Cabal, suegra de José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, impugnó el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la UIF. Con esta decisión de la Corte, las cuentas de Villalobos Cabal quedarán congeladas. Una que les da el Poder Judicial.