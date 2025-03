Sheinbaum ‘da lección’ a Noroña: Soy presidenta y yo no viajo en primera clase, destaca

Después de que Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado fuera captado viajando en business class (clase ejecutiva) en un vuelo rumbo a París, Francia, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que ella no viaja en primera clase.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 19 de marzo, cuando en redes sociales comenzaron a circular fotografías en donde se muestra al funcionario en un avión de la aerolínea Air France para asistir a una reunión del Parlamento Europeo.

La difusión de dicha fotografía ha generado polémica, así como cuestionamientos de parte de los usuarios sobre el costo del boleto debido a que contrasta con la política de austeridad republicana que pregona la Cuarta Transformación.

En su conferencia matutina de este viernes 21 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el líder del Senado debe explicar por qué viajó en primera clase a Francia.

Gerardo Fernández Noroña fuera captado viajando en business class (clase ejecutiva) en un vuelo rumbo a París, Francia. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Respeto mucho a Gerardo Fernández y pues cada quien que decida. Malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso. Yo, por ejemplo, no viajo en primera clase y miren que hemos viajado y aquí está Paulina de testigo que muchas veces llegan y dicen ‘oiga presidenta, por favor, pase a primera clase’, no”, dijo.

Asimismo, la mandataria explicó que ella, por su estatura, cabe bien en los asientos de clase turista; sin embargo, aseguró que prefiere no meterse en polémicas.

“Yo mido uno 1.62, Gerardo cuánto mide 1.84,1.90 no pues a mí las piernas me caben muy bien, la verdad es más alto. Entonces en fin no no me voy a meter a la polémica y ya que Gerardo explique”, comentó.

¿Qué dijo Fernández Noroña sobre su viaje a Francia en primera clase?

Noroña informó el pasado martes por la noche que viajaría a Francia para asistir a la Reunión de Presidentes de Parlamentos de Europa en Estrasburgo en representación del Gobierno de México y en su calidad de presidente del Senado de la República.

A través de sus redes sociales, el senador compartió algunas imágenes de su visita a la ciudad francesa, destacando la Catedral de Estrasburgo, el atardecer en la plazuelas y sus famosos canales.

Además, el viaje de Noroña coincidió con su cumpleaños número 65, según resaltó el presidente del Senado mediante una publicación en X. Por la mañana, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta lo felicitó con un mensaje en redes.

Sin embargo, el motivo de su viaje al país europeo no llamó tanto la atención como el costo del asiento privado en el que viajó de Ciudad de México a París.

Lo anterior, se dio después de que el periodista Salvador García Soto señalará al morenista de pasar de la “austeridad republicana a la comodidad de la transformación”. Ante esta publicación, Noroña reto a García Soto a demostrar que pagó el boleto con dinero público.

El boleto en business class de Ciudad de México a París tiene un precio de 66 mil pesos si es solo de ida; mientras que el viaje de vuelta tiene un costo aproximado de 68 mil pesos.