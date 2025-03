Otra balconeada a Noroña

No sólo enfrenta en el Senado, a diario, sus pleitos con Lilly Téllez, Alito Moreno, Marko Cortés y hasta una solicitud de destitución de su cargo por hablar, como presidente del Senado, en contra de los hallazgos en el rancho de Teuchitlán. Ayer al senador Gerardo Fernández Noroña lo balconearon y exhibieron viajando, lujosa y cómodamente, en clase ejecutiva a Francia, donde acudirá a un encuentro de parlamentarios del mundo. Contrario a su gastado discurso de la austeridad, al senador lo cacharon nada menos que en Air France, en clase Business. El boleto del asiento privado cuesta la módica cantidad de 141 mil pesos el vuelo redondo. El problema no es tanto el gasto, sino la incongruencia con el discurso.

PAN-PRI, ¿de nuevo en alianza?

Aunque no lo han aceptado públicamente, el PRI y el PAN van coordinados y casi en alianza en San Lázaro y en el Senado. Primero, los diputados de ambos partidos presentaron en la Jucopo una propuesta similar de crear una comisión plural de legisladores que dé seguimiento al tema de los desaparecidos. Segundo, los diputados y senadores de ambos partidos presentaron también iniciativas de reformas penales para castigar el reclutamiento de niños y jóvenes en los cárteles de la delincuencia, la operación de campos de exterminio y el adiestramiento del crimen organizado. Sólo falta que procedan y las acepte la mayoría de Morena para su dictamen. Pequeño detalle.

Zoé no se mueve… al menos por ahora

Ante las fuertes versiones de que Zoé Robledo dejaría el IMSS, ayer el propio funcionario respondió a bote pronto ante los cuestionamientos de la prensa: “Sigo en el instituto”. Previo a ello, posteó que se acababa de reunir con Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia. “Siempre es un gusto trabajar con Leti Ramírez. Hoy tuvimos una reunión en Palacio Nacional para dar seguimiento a los temas que nos ha encargado nuestra presidenta”, sostuvo el chiapaneco.

‘Esto va en serio’

Pese a que la víspera la presidenta Claudia Sheinbaum había asegurado que en el caso Teuchitlán no habrá otra ‘verdad histórica’ como la que se construyó en Ayotzinapa, ayer la prensa fue insistente en ese tema en la conferencia del fiscal Alejandro Gertz Manero. “Imagínese lo que pasó con eso, ja ja… No, hombre, ¡pero ni soñarlo! No, no. Esto va en serio, el trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado”. Al tiempo...

Riesgo para las madres buscadoras

Una vez más las madres buscadoras están en riesgo. Ayer, la sonorense Ceci Flores denunció que “han querido desacreditarme para evadir una responsabilidad que duele a todo un país, y eso tuvo como consecuencia que un cártel piense que yo intervine en Teuchitlán sólo para perjudicarlos”. La activista lamentó que “personas del colectivo de Jalisco y periodistas que siempre nos han acompañado están desplazados, en este momento, por todas las amenazas que hemos recibido”. Flores reiteró a los grupos delictivos que las madres buscadoras “no somos sus enemigas” y que lo único que quieren es encontrar a sus hijos.

Resultados en Tabasco

Ayer tocó el turno al gobernador de Tabasco, Javier May, de participar en la reunión del Gabinete de Seguridad, que encabeza todos los días la presidenta Claudia Sheinbaum previó a la mañanera en Palacio Nacional. No obstante, a diferencia de casos como Guanajuato, la mandataria destacó que, en la tierra natal de su mentor político, se ha logrado reducir la ola de violencia gracias al reforzamientos a la seguridad, principalmente en el municipio de Centro, que es donde se registraban más homicidios. Ojalá así sea.