Madre de joven desaparecido y reclutado por el narco cuenta: ‘Pudo estar’ en el rancho de Teuchitlán

Luego de que su hijo fuera víctima del reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Verónica Cruz, madre del joven desaparecido, narró cómo su hijo fue engañado por el crimen organizado para que trabajara como sicario.

Robert Esteban, de 16 años, ha sido uno de los cientos de jóvenes que han sido engañados con buenos empleos y salarios por el Cártel Jalisco para enviarlos a pelear contra los cárteles rivales.

“Él le marcó a su hermana por WhatsApp llorando y le dijo que estaba de sicario y que acababan de matar a uno de sus amigos: ‘yo nada más me alcance a aventar al piso, si no salgo de aquí los voy a cuidar desde el cielo’, su hermana le respondió que escapara, pero él le comentó que no podía porque si no lo iban a matar”, expresó Verónica Cruz en entrevista con Azucena Uresti.

De acuerdo con la ficha de búsqueda compartida por la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, Robert Esteban Reyes Cruz habría sido visto por última vez el pasado 1 de abril del 2024 en Amatitán, en Jalisco; sin embargo, el último contacto que tuvo con su familia fue a principios de junio del mismo año.

Robert Esteban, de 16 años, ha sido uno de los cientos de jóvenes que han sido engañados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: Especial

“Su papá fue a la Fiscalía y es ahí donde le dicen que tenemos que hacernos exámenes de ADN para que lo manden a Guadalajara, pero no han encontrado nada. Apenas fui a la Fiscalía y me dijeron que en el registro de llamadas (del número de Robert) solo aparecen en junio y en julio solo dos, y aparecen en Zacatecas”, explicó.

Guerreros Buscadores de Jalisco hallan campo de exterminio en Teuchitlán

Apenas el 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un campo de adiestramiento y ‘exterminio’ en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, el cual habría sido presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El martes 11 de marzo, la Fiscalía del Estado confirmó que ha localizado seis sitios donde halló restos óseos y más de 500 indicios, en cuatro puntos del predio del rancho Izaguirre.

En tanto, los buscadores encontraron restos de huesos humanos calcinados y triturados, más de 200 pares de zapatos y cientos de prendas de vestir y objetos personales, en lo que llamaron un “campo de concentración y adiestramiento” del narcotráfico.

El pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores realizaron el hallazgo de un crematorio clandestino en el predio Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. (Cuartoscuro)

Al respecto, Verónica no descartó la posibilidad de que su hijo hubiera estado en los hornos clandestinos, “anónimamente yo me enteré de que los tenían en un cerro y que los bajaban a lo que ellos llaman la ‘tiendita’ y que ahí se bañaban y yo digo que a lo mejor ahí estuvo mi hijo. Yo estuve checando todo lo que sale, pero no encuentro ninguna prenda de él”, detalló.

El martes 11 de marzo, la Fiscalía de Jalisco publicó la lista completa con todos los objetos personales encontrados en el rancho Izaguirre, con el fin de que las familias de personas desaparecidas puedan revisarlos y así facilitar la identificación de sus seres queridos.

Robert Esteban habría sido engañado por un ‘amigo’ quien le ofreció una oferta de trabajo como pintor en Jalisco; sin embargo, terminó siendo reclutado por el crimen organizado. Su familia sigue buscándolo y exige a las autoridades dar con su paradero.