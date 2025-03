Gertz ve inviable que en Jalisco no supieran de torturas en rancho

“No es creíble” que el campo de adiestramiento y tortura localizado en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron tres crematorios con huesos calcinados, no hubiera sido conocido por las autoridades tanto municipales como estatales, señaló el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Por esa razón, el funcionario, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que la FGR, antes de atraer el caso, establecerá una investigación para determinar quiénes protegían el área y quiénes son los propietarios.

“Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por autoridades locales de ese municipio y del estado”, destacó.

De acuerdo con Gertz Manero, esta investigación es fundamental, porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal es necesario determinar con claridad si el delito es federal.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer que en el rancho Izaguirre halló tres crematorios clandestinos, además de restos humanos calcinados y triturados, cientos de zapatos y de prendas de vestir, en el predio localizado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Cuestionado al respecto, el titular de la FGR refirió que se realizaron ya una serie de operaciones en los alrededores del campo de adiestramiento crminal, ya que “era un tema francamente conocido”.

“Nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles e, inclusive, hay un caso ahí de una carta de un joven que hace una referencia. En un plazo muy razonable vamos a tener información general y antes de hacer cualquier atracción lo vamos a dar a conocer”, precisó.

Fiscalía de Jalisco conocía la existencia del rancho Teuchitlán en desde hace meses

En septiembre de 2024, la fiscalía de Jalisco detuvo en el rancho Izaguirre en Teuchitlán a 10 personas, rescató a dos personas secuestradas; además encontró el cuerpo de una persona sin vida. Desde entonces, la fiscalía mantuvo el lugar asegurado.

No obstante, el 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró al lugar, cuyos sellos de aseguramiento estaban rotos. Encontró más fragmentos óseos en otro espacio dentro del rancho.

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de la entidad encontró en el lugar lotes de restos óseos fragmentados y con indicios de exposición térmica; 400 prendas como ropa, calzado y mochilas; 96 casquillos de diversos calibres y tres cargadores, entre otros objetos.

Las autoridades estatales emprendieron un proceso de extinción de dominio en el rancho de Teuchitlán. El fiscal estatal, Salvador González, dijo que son órdenes del gobernador Lemus. “Nos ha instruido iniciar con la extinción de dominio de este predio, para que nunca más pueda ser utilizado para delinquir”. Informó que, tras la inspección, se detectaron seis lotes óseos en el predio y descartó la presencia de más restos humanos que evidencien acciones delictivas recientes.

