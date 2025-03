‘Terrible’, campo de adiestramiento y tortura del CJNG: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “terrible” el campo de adiestramiento y tortura localizado en Jalisco, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se localizaron tres crematorios con huesos calcinados.

La mandataria, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, consideró que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, debe revisar si atrae el caso.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, de búsqueda de personas desaparecidas, halló tres crematorios clandestinos, además de restos de huesos humanos calcinados y triturados, cientos de zapatos y de prendas de vestir, en un predio en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Fiscalía de Jalisco investiga el hallazgo de crematorios y restos humanos en un rancho en Teuchitlán. (Guerreros Buscadores de Jalisco)

La titular del Ejecutivo federal, cuestionada al respecto, expresó que “obviamente es terrible” y consideró que es necesario hacer una investigación.

“¿Qué corresponde al gabinete de seguridad, a las fiscalías, en su momento a los tribunales o al Poder Judicial?, pues investigar y ver, en particular en este caso, que ya se había hecho, entiendo un primer, no sé si fue cateo o exactamente (qué), la fiscalía estatal, porque después no resguardaron el lugar, pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó”, dijo.

Indicó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, trabaja en el caso tanto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para revisar la situación y ver la posibilidad de atraerlo en el ámbito federal.

“El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República, si es necesario atraer el caso, lo están revisando”, agregó la mandataria.

El sábado, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó en redes sociales: “Esto es parte de la finca Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se encuentra el campo de concentración de reclutamiento de los jóvenes, la mayoría de la central, y se localizan tres crematorios con huesos calcinados, faltan por destapar (fosas) (hay paquetes de) ropa, cargadores y casquillos”.

En las fosas clandestinas ubicadas en Teuchitlán se encontraron objetos como zapatos, mochilas y casquillos de armas de fuego. [Fotografía. Especial]

Gobierno federal trabaja en conjunto con colectivos de búsqueda

La presidenta, en otro tema, fue cuestionada en torno de si el gobierno federal puede establecer un trabajo conjunto con las madres buscadoras, que son quienes han tenido más experiencia en campo en la búsqueda de sus familiares.

“Primero decir que siempre vamos a estar del lado de las víctimas. El dolor que puede sentir una madre, un familiar, por una persona desaparecida es indescriptible. Entonces, siempre vamos a estar de lado de las víctimas”, respondió.

Además, puntualizó, la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación, tiene la apertura para reunirse con todos los colectivos.

Precisó que su gobierno trabaja en mejorar y compartir las bases de datos; realizar el análisis de contexto en que desaparecen las personas; continuar con el trabajo de búsqueda e impulsar la profesionalización del trabajo de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República en esta materia.

“Este es un trabajo que estamos desarrollando. Y, obviamente, la Secretaría de Gobernación que trabaje con los colectivos de desaparecidas. Y no, nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, su hija, su hermano, un familiar, que desapareció; podemos tener puntos de vista distintos, eso sí, pero nosotros no nos vamos a confrontar”, aseguró.