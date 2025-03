Ebrard aclara: México aún ‘no se salva’ de aranceles al acero y aluminio

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ desde Palacio Nacional este viernes 7 de marzo de 2025, en compañía de su Gabinete presidencial.

Países Bajos iban a nombrar un tulipán en honor a Sheinbaum, pero... pide reconocer a mujeres indígenas

Sheinbaum adelantó este viernes que el embajador de Países Bajos acudirá a Palacio Nacional en donde nombrarán un tulipán como “Mujeres Indígenas”, debido a que esto representa un acto simbólico en su país.

“Ellos tienen una celebración de nombrar a un tulipán con el nombre de una mujer, entonces me propusieron nombrar el tulipán a mi nombre, y yo les dije que no lo nombraron con mi nombre, sino que le pusieran el ‘tulipán de la mujer indígena’, entonces aceptaron, y como a las 9:30 am. Vamos a hacer este pequeño evento en donde los Países Bajos reconocen a la mujer indígena mexicana a través de mi persona, pero mi persona, pues son todas las mujeres indígenas de México”, sostuvo.

Sheinbaum ofrece reunirse con maestros de la CNTE que están en paro

Claudia Sheinbaum aseguró que ‘no hay necesidad’ de que maestros de la CNTE lleven a cabo el paro de 48 horas, por lo que ofreció reunirse con los docentes para tratar sus demandas.

“Lo que piden los maestros es la abrogación del ISSSTE 2007 que tiene que ver con este cambio profundo que hubo a las pensiones, nosotros estamos trabajando con ellos, el tema es, pues el recurso que se requeriría para poder abrogar completamente esa ley, pero por supuesto que queremos mejores pensiones y mejores condiciones para los maestros y las maestras. Estamos en mesas de trabajo tanto con el CNTE como con la SNTE”, mencionó.

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron este viernes 7 de marzo en la CDMX contra la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

‘Vamos por buen camino’, dice Ebrard de reuniones con USTR por aranceles

El secretario de Economía destacó que las negociaciones entre México y Estados Unidos ‘va por buen camino’, después de que Ebrard se reuniera con Jamieson Greer, jefe de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), así como con funcionarios de Estados Unidos.

“Hemos tenido muchas reuniones con el secretario de Comercio, yo diría que empezamos un diálogo con posiciones muy distintas (...) en la última reunión que tuvimos, yo te diría que ya estamos en una fase de entendimiento de poder comunicar qué es lo que México piensa y también entender que están pensando, adónde quieren llegar, pero la base que nos pidió el primer día la presidenta es que defendamos las posiciones de México, entonces yo diría que estamos en un punto donde tenemos una muy buena comunicación, eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero si podemos avanzar”, expuso.

Ebrard también se reunió con Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, durante su primera conversación en persona entre funcionarios de ambos países sobre los aranceles.

Ebrard descarta salida de inversiones por amenazas de Trump

Al ser cuestionado sobre la salida de inversiones en México ante las amenazas arancelarias de Donald Trump, Marcelo Ebrard aclaró desde Palacio Nacional que las inversiones en México ‘siguen’.

“Seguimos adelante con las inversiones del portafolio que se había venido trabajando los últimos meses y aquí tienes el resultado, vamos a seguir adelante, hay confianza y respeto, van a seguir invirtiendo en México. La presidenta (Claudia Sheinbaum) nos pidió que invitáramos a diferentes empresas a la mañanera para que el pueblo de México sepa de estas inversiones”, expresó.

La Casa Blanca anunció una pausa durante un mes de los aranceles sobre automóviles y partes fabricados en México y Canadá después de que Trump hablara con los tres mayores fabricantes estadounidenses -General Motors, Ford y Stellantis- que ensamblan vehículos en los dos países vecinos.

‘El T-MEC se mantiene’... y Sheinbaum explica que México no aplica aranceles a EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ‘se mantiene’, después de que el presidente Donald Trump accediera suspender la imposición de aranceles a Canadá hasta el próximo 2 de abril.

“No se levanta todo lo que esté dentro del tratado comercial y pasa todo al 2 de abril, en donde, pues pasamos a ser evaluados como el resto del mundo. Obviamente, hay que esperar porque también conocemos que a veces se dice otra cosa, pero en principio, pues ya no va a haber estos aranceles porque hay un asunto de reciprocidad”, comentó.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick afirmó que la suspensión de la aplicación de aranceles durante un mes, no solo será para México, sino también a Canadá.

Mercado Libre anunció la inversión de 3 mil mdd en México: ¿Cuántos empleos generará?

David Geisen, director general de Mercado Libre, anunció la inversión de 3 mil 400 millones de dólares, con lo cual buscarán fortalecer su ecosistema tecnológico, logístico y financiero, así como la generación de nuevos empleos.

“Hoy queremos anunciar que en 2025 realizaremos la mayor inversión anual en la historia de Mercado Libre en México, 3 mil 400 millones de dólares que se ejecutarán, señora presidenta, tan solo en este año 2025 y esta inversión está destinada a fortalecer nuestro ecosistema tecnológico, logístico y financiero”, apuntó.

Asimismo, señaló que dicha cifra representa un crecimiento del 38 por ciento comparado con la inversión de 2024, por lo que se dirigirá principalmente a impulsar su operación actual, y continuar innovando con tecnología e inteligencia artificial. Se espera que con dicha inversión se creen unos 10 mil nuevos empleos.

Sempra anuncia inversión en México por más de 3 mil mdd

Tania Ortiz Mena, directora ejecutiva de Sempra Infraestructura, anunció la inversión de 3 mil 550 millones de dólares en Baja California que generarán más de 18 mil empleos directos e indirectos.

“Estas no son inversiones que están en plan, estas son inversiones que iniciaron construcciones ya por un monto total de 3 mil 550 millones de dólares”, enfatizó.

Los dos proyectos que están en construcción en Baja California, se prevé que inicien operaciones en 2026.

México aún negocia con Trump aranceles de 25% al acero y aluminio

Después de que el presidente Donald Trump diera un ‘alivio’ a México al suspender la aplicación de aranceles hasta el 2 de abril del 2025, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard explicó México aún negocia con EU los aranceles de 25 por ciento al acero y aluminio.

“Tenemos también la semana que entra el tema del acero y aluminio, esto quiere decir que ya no se va a aplicar, tenemos que llegar un acuerdo en acero y aluminio, ahí en síntesis diría yo. México importa más que lo que importa Estados Unidos de México, entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero, eso está previsto para el día 12 de marzo”, explicó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 6 de marzo una pausa hasta el 2 de abril de los aranceles del 25 por ciento a México para los productos cubiertos por el acuerdo de libre comercio T-MEC.

¿De qué trato el acuerdo sobre la suspensión de aranceles a México hasta el 2 de abril? Esto explica Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard explicó este viernes que el acuerdo al que llegó México con el gobierno del presidente Donald Trump para suspender la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas cumple con las disposiciones del T-MEC, por lo que las tarifas no se aplicarán hasta el 2 de abril.

“Las exportaciones de aquí a Estados Unidos tienen condiciones favorables, hay dos opciones: las reglas de origen y las normativas del T-MEC, por esta última vía se realiza más de la mitad del comercio. A partir del 2 de abril seguramente se verán muchas nuevas decisiones por parte del gobierno estadounidense, pero el acuerdo obtenido cubre la mayor parte de nuestro comercio exterior”, declaró.

El presidente estadounidense impuso el pasado martes, 4 de marzo, aranceles del 25 por ciento a las importaciones procedentes de Canadá y México, sus dos principales socios comerciales; sin embargo, tras mantener una llamada con Claudia Sheinbaum acordaron que México no tendrá que pagar aranceles sobre cualquier cosa que esté bajo el acuerdo T-MEC.