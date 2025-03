‘AIFA es el mejor aeropuerto de México’: ‘Arqui’ Juve3dstudio explica por qué funciona mejor que el AICM

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es el mejor aeropuerto de México, según dijo el arquitecto Diego de León, conocido popularmente como Juve3dstudio y quien en redes sociales es conocido por compartir consejos para construcción, así como por brindar opiniones polémicas.

“Y antes de que empiecen a saltar, mira, no es un comentario partidista, por eso precisamente este comentario lo hago cuando no hay campañas electorales, no es un comentario buscando sacar una ventaja política, simple y sencillamente es mi punto de vista como arquitecto y como consumidor”, dijo el ‘arqui Juve’ este domingo 2 de marzo.

A través de una serie de puntos, el arquitecto conocido por comentarios polémicos del pasado en los que sugirió que las personas pobres no deberían tener hijos, explicó por qué el AIFA, que este mes cumple tres años de su inauguración, es el mejor que tiene el país y su utilidad tanto para usuarios de la Ciudad de México como para quienes están en otras partes del país.

Juve3dstudio, como se llama en TikTok, dijo que conoce la mayoría de los 76 aeropuertos con vuelos comerciales que tiene México, y que si bien “está lejos” de la Ciudad de México y para llegar “hay que pagar caseta”, ofrece ventajas y hace que otros aeropuertos no le lleguen “ni a los talones” al AIFA.

“Cuando tengamos la oportunidad de ser imparciales y no cargarnos hacia un lado o hacia el otro y poder cuestionar y no aplaudirlo, entonces otro gallo nos va a cantar. A mí en lo personal, como arquitecto y como consumidor te lo puedo decir, ese aeropuerto es el mejor aeropuerto que yo he pisado en México”, dijo Juve3dstudio.

¿Por qué el AIFA es el mejor aeropuerto de México?

Estas son algunas de las razones por las que el ‘arqui’ Juve3dstudio dijo que el AIFA es el mejor aeropuerto de México actualmente:

AIFA es mejor opción que el AICM si no vas a la CDMX

Diego de León destaca que es más práctico llegar a la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), debido a que está “inmerso” en la capital del país y es más fácil la movilidad.

Sin embargo, el AIFA es una mejor opción para hacer escala en la capital del país, o simplemente como opción de transbordo por sus instalaciones y la limpieza de estas, ya que en AICM las instalaciones “huelen horrible”, y quienes hacen escala deben pasar horas en el puerto.

Instalaciones funcionales y ‘bonitas’ del AIFA

A pesar de que el primero proyecto del Aeropuerto de Texcoco (NAIM) era liderado por Norman Foster, uno de los diseñadores más reconocidos en el mundo de los aeropuertos, Juve3dstudio dijo que el AIFA “funciona”, y resaltó que, pese a que este tema tiene que ver más con gustos, Santa Lucía fue seleccionado el año pasado como uno de los más bellos del mundo.

“A pesar de que este ya salió catalogado como uno de los mejores en el mundo, dejemos del lado lo estético porque todos vamos a polarizar.”

El arquitecto puso como ejemplo las temáticas de Chespirito que existen en los baños del AIFA, y dijo que si bien hay personas de México a las que no les gusta, hubo personas de otros países que sí les gustaban y disfrutaban de la experiencia.

“A mí, en mi experiencia, me tocó utilizar esos baños con un argentino y estaba grabando todo. Y para mí fue un orgullo el que un extranjero viniera y se sintiera orgulloso e identificado con lo que estaba viendo de decoración”, dijo ‘el arqui’.

La experiencia como pasajero en el AIFA es mejor que en otros aeropuertos

Algunos otros puntos que destacó el ‘aqrui’ de TikTok se relacionan con la experiencia de pasajeros, y uno de ellos fue la zona para niños que hay en el AIFA, algo que no tiene el AICM ni alguno de los aeropuertos más importantes en otras ciudades del país.

También destacó el hecho de que en la zona de revisión no tenía que sacar las cosas de su mochila para pasarlas a una caja.

“Ah, qué belleza, mucho más ágil y más eficiente que en el de la Ciudad de México (AICM) particularmente, y hago la referencia porque son los dos más cercanos.

“No te tardas nada en documentar, no te tardas nada en hacer check-in e incluso en adelantar tu vuelo. Las puertas de los vuelos están indicadas donde van a ser con al menos una hora de anticipación, y en el AICM siempre tienes que andar preguntando”, dijo.

otros aspectos que señaló fueron los baños en el estacionamiento, los indicadores sobre los bancos que están disponibles para aparcar y las instrucciones para los usuarios a fin de agilizar su experiencia desde que llegan.

El AIFA aún no está conectado... pero lo estará

Uno de los puntos más criticados del AIFA es lo tardado que puede ser llegar desde la Ciudad de México, esto debido a que existen pocas vías de transporte a comparación del AICM, que tiene hasta tres estaciones del Metro cerca, así como múltiples servicios para llegar a sus dos terminales.

Sin embargo, Diego de León destacó que, “al más puro estilo inglés”, el AIFA es uno de los pocos aeropuertos con conexiones suburbanas dentro de él que están por inaugurarse o que no hace mucho comenzaron a operar, y puso como ejemplo el Tren Suburbano que conectará al AIFA con Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, en menos de 40 minutos.

“Sí, ¿que está muy lejos? Sí, que ojalá lo puedan conectar pronto con la ciudad, que ojalá quiten pronto la caseta, pero en cuanto a instalaciones, funcionamiento, agilización", comentó el ‘aqui’.