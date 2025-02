Candidatos que declinaron a la elección judicial 2025 aparecen en las listas

Los errores en la etapa de preparación de la elección judicial siguen. Ahora se incluyó en la lista final de aspirantes a personas que ni siquiera se postularon.

Tal es el caso la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien negó haberse postulado como candidata y pese a ello aparece en las listas de aspirantes que el Senado de la República envió ayer al Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras conocer la lista de candidatos, López Benítez emitió un mensaje en sus redes sociales en el que advirtió que ella renunció al derecho que tenía de postularse en la elección judicial de junio próximo para mantener su cargo de magistrada de circuito.

“Hoy (ayer) me entero de que el INE recibió por parte del Senado de la República la relación de personas que contendrán en la elección extraordinaria de junio próximo. Para mi sorpresa, estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y, por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado”, aseguró López Benítez en su cuenta de la red social X.

Explicó que su declinación se la informó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y advirtió que su posición siempre ha sido clara: “No a la reforma judicial ni al desaseo que últimamente estamos presenciando”.

Según la lista de aspirantes, López Benítez fue postulada por parte del Poder Ejecutivo Federal.

Lilia Mónica López Benítez es consejera de la Judicatura Federal, magistrada de circuito y doctora en derecho. Además, es académica universitaria y expresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores.

Denuncian irregularidades en la lista de candidatos a la elección judicial

Aunado a errores de ese tipo, el INE encontró que entre los 4 mil 224 registros de candidaturas hay candidatos sin CURP, correo electrónico, clave de elector, número telefónico o circuito o distrito por el que participan.

Los casos más graves son en las listas de los candidatos del Poder Judicial, pues de los 955 ninguno tiene correo electrónico, teléfono, CURP, clave de elector, incluso aparece como candidata una persona que ni siquiera estuvo en la lista de ganadores de la tómbola.

El instituto solicitó al Senado la información faltante, a fin de poder sesionar en Consejo General para aprobar las candidaturas a la elección judicial.

El Senado remitió el sábado 15 de febrero un oficio, del cual tiene copia El Financiero, en el que afirmó que sólo hay 14 casos con información incompleta, la cual se remitió en formato CD, correspondientes a los candidatos que se registraron en el comité de evaluación del Poder Legislativo, en tanto los otros poderes deberían entregar la información correspondiente.

El Instituto Electoral sesionará hoy al mediodía.