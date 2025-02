TEPJF deja pasar errores en perjuicio de aspirantes al PJF; ‘es irreparable’

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó pasar una serie de errores en la depuración de la lista de aspirantes a la elección judicial de junio próximo.

La Sala Superior del TEPJF sesionó ayer para resolver 158 impugnaciones contra decisiones de los tres Comités de Evaluación y del Senado, la mayoría fueron desechadas, incluida la del exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, cuya aspiración de ser ministro de la Corte fue sepultada.

Entre los casos con errores que dejó pasar la Sala Superior del TEPJF están algunos donde se dejó fuera de la elección a aspirantes que cumplieron todos los requisitos e, incluso, ganaron los sorteos o tómbolas, y se les dijo que estarían en la lista, pero al final no se les incluyó.

¿Por qué los magistrados del TEPJF aprobaron los errores de la elección judicial?

La decisión, tomada por mayoría de tres votos contra dos, se justificó diciendo que ya no hay tiempo ni Comités de Evaluación que puedan resarcir el daño a las personas afectadas. “Los comités responsables ya no existen, pues el proceso de insaculación ya pasó. Es decir, no habría que ordenarle a ninguna autoridad que ya no existe, sería imposible. Esto evidentemente es irreparable”, dijo el magistrado Felipe de la Mata, quien forma parte del bloque mayoritario con los magistrados Felipe Fuentes y Mónica Soto.

Advirtió que las fechas que se encuentran en la convocatoria ya se superaron y son definitivas y no se puede ir en contra de una fecha que se encuentra en la Constitución.

El magistrado Felipe Fuentes dijo que una sentencia para enmendar dichos errores ya sería “prácticamente inejecutable“ y lejos de dar certeza se generaría una falsa expectativa contraria al principio de integridad electoral.

Agregó que cuando se agota una de las etapas, se convierten en irreparables los actos y no pueden regresarse a una etapa previa, por lo que, le asista o no la razón a los quejosos, “esto ya no puede repararse”.

De la Mata y Fuentes señalaron que en esta etapa se deben privilegiar los principios de certeza y seguridad jurídica.

Otálora Malassis y Rodríguez Mondragón reprochan decisión

En contra votaron la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quienes advirtieron que la falta de certeza en el proceso es dejar pasar estos errores.

Otálora evidenció al menos dos casos de su ponencia en los que proponía reparar el daño, ya que los quejosos presentaron pruebas contundentes, pero el bloque mayoritario los desechó.

Rodríguez Mondragón aseguró que mientras el INE no tenga las listas, se sigue en la misma etapa, que faltan dos meses para las campañas y que hay errores evidentes que no se pueden ignorar.

Estas postura, generó la molestia de la magistrada presidenta, Mónica Soto, quien no participó en el debate, pero le cuestionó a Rodríguez Mondragón: “¿Sostiene que desechar es deslegitimar?”. Él respondió que no.

Este miércoles a las 18:00 horas, el Senado entregó al INE las listas definitivas.