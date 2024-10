Marko Cortés exige cuentas a Felipe Calderón por caso García Luna: ‘¿Se enteró o no se enteró?’

El senador y dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al expresidente Felipe Calderón explicar si estaba enterado de las actividades delictivas de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien este miércoles fue condenado a 38 años de cárcel tras ser encontrado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa, el líder del blanquiazul aseguró que el exmandatario debe dar cuentas sobre el tema y aclarar qué fue lo que ocurrió durante su gobierno, que duró de 2006 a 2012, en el cual García Luna habría tenido tratos con cárteles de la droga, específicamente con el Cártel de Sinaloa, liderado en aquel entonces por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera. Y también él tendría que explicar si se enteró, y si no se enteró, por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo federal es responsable también de todo su equipo de gobierno”, indicó Cortés ante medios.

El senador también lamentó que el caso de García Luna haya sido investigado en Estados Unidos y no en México. Al respecto insistió en su propuesta de tipificar el narcoterrorismo, “para que ya entre autoridad y criminal no se estén encubriendo, que no se estén protegiendo, que no haya complicidad.”, apuntó.

Y así el PAN se quiere deslindar de Genaro García Luna.



Exige @MarkoCortes a @FelipeCalderon una exposición de ¿Por qué lo invitó?, y qué fue lo que pasó para que se coludiera. Y si no se enteró, ¿por qué no se enteró? pic.twitter.com/h95K1sfkQ8 — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) October 16, 2024

Calderón responde a Cortés: “Soy un hombre de leyes”

Por medio de su cuenta de X, Felipe Calderón decidió replicar los reclamos del presidente del PAN, Marko Cortés, en torno al caso de García Luna.

Como primer argumento, se defendió al decir que nunca tuvo evidencia verificable que involucrara a García Luna con actividades ilícitas, así como tampoco recibió información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras.

De igual forma, afirmó que nunca ha tenido acceso a las evidencias o testimonios que se presentaron en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, pero aseguró ser un “hombre de leyes” que respeta la acción de los tribunales, por lo que dijo ser partidario de que quien infrinja la ley, debe asumir las consecuencias de sus actos.

En un tercer punto, manifestó que “la seguridad de todos los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de TODO UN EQUIPO DE GOBIERNO que combatió al crimen con toda la fuerza del Estado”.

Para finalizar, dejó claro que el caso de García Luna no debe demeritar la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres: DEFENDER A MÉXICO DE SU VERDADERO ENEMIGO: EL CRIMEN ORGANIZADO, aún en riesgo de su propia vida”.

El expresidente de México, quien fue el artífice de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, defendió su postura de enfrentar al crimen organizado durante su gestión, pues, aseguró, era la decisión correcta, aunque admitió que su política de seguridad “tuvo aciertos y errores”.

“Enfrentar al crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pero lo volvería a hacer, porque es lo correcto (...) Enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y dividir y atemorizar a la sociedad”, expresó Calderón.