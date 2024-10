‘No tiró del gatillo, pero tiene sangre en sus manos’: Las frases que ‘condenaron’ a García Luna

El exsecretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue sentenciado, en la corte de Nueva York, a 38 años de prisión, por vínculos con el crimen organizado y tráfico de cocaína, no sin antes enfrentar un último ‘round’ entre su defensa y la Fiscalía.

Luego de que el juez Brian Cogan leyera su sentencia y acusara a García Luna de haber llevado una doble vida por permitir que el Cartel de Sinaloa mantuviera sus operaciones, el exfuncionario aseguró que el juicio en su contra era resultado de “información falsa proporcionada con el Gobierno de México”.

“No es el responsable directo de cada una de las muertes por el tráfico de drogas, pero sí fue uno de sus grandes facilitadores (…) Su manera de pensar es muy parecida a la del Chapo”, dijo el juez.

Tras oír la sentencia, la defensa de García Luna, liderada por su abogado César de Castro, se acercó con semblante satisfecho al ‘superpolpicía’, mientras sus familiares expresaban cierto alivio, pues la Fiscalía había pedido como condena cadena perpetua y cinco millones de dólares de multa.

El abogado de García Luna insistió durante la sesión que “20 años de condena no son suficientes, son demasiados” y esgrimió que en ningún caso García Luna debía ser sentenciado a cadena perpetua porque ni presidentes como el hondureño Juan Orlando Hernández, también sentenciado por sus vínculos con el narcotráfico, tuvieron penas tan elevadas.

“Usted ve ahí una familia destrozada. La reputación de mi defendido, que ha demostrado una conducta ejemplar durante su tiempo en prisión, ha sido destrozada mundialmente después de un proceso dirigido por las altas esferas políticas de México.

¿Cómo no van a ser suficientes 20 años de condena?”, repitió el abogado de García Luna.

La postura que tuvo la Fiscalía de Nueva York fue calificar al ‘superpolicía’ del exmandatario Felipe Calderón como “el cartel en sí mismo”: “Protegió al cartel (de Sinaloa), el cartel no podía funcionar sin su connivencia. Él era el cartel”, afirmaron.

“(García Luna) era peor que ‘el Chapo’ porque sin él, ‘el Chapo’ no habría podido operar”, señalaron los fiscales, quienes añadieron que su caso no era comparable al del hondureño Juan Orlando Hernández porque “México no es una república bananera”.

La fiscal Saritha Komatireddy, en los argumentos finales, dijo que García Luna “quizá no tiró del gatillo, pero tiene sangre en sus manos (...) no es igual que El Chapo, es peor, permitió que El Chapo existiera”, de acuerdo con el periodista Ángel Hernández.

Más tarde, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, atribuyó a García Luna “la importación de más de un millón de kilogramos de estupefacientes letales” de México a Estados Unidos, “violencia incalculable” en ambos países y agregó en un comunicado posterior, que la sentencia envía un “mensaje contundente”.

-Con información de EFE.