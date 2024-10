García Luna ‘suplica’ por su libertad a horas de ser condenado: ‘Es impensable que tenga vínculos con el narco’

El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, envió este martes 15 de octubre una carta al juez Brian Cogan, un día antes de que enfrentar la sentencia en su contra por narcotráfico, vínculos con la delincuencia organizada y falso testimonio ante las autoridades estadounidenses.

En el escrito, que compartió la periodista Peniley Ramírez, el exfuncionario mexicano descartó tener vínculos con el narcotráfico, como se señaló en su juicio, y afirmó que ha trabajado con el gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad e inteligencia.

“Fui depositario de información clasificada como secreta y de seguridad nacional entre EU y México, además, compartí tareas oficiales del más alto nivel de seguridad, para ambos países con profesionales de rango superior de las aéreas de inteligencia y seguridad de EU”, enlistó el exsecretario.

#ULTIMAHORA a horas de su sentencia, Genaro García Luna ha enviado esta carta manuscrita al juez de su caso en NY 1/2 pic.twitter.com/8jGgAqJj9o — Peniley Ramírez (@peniley_ramirez) October 15, 2024

Por lo que, aseguró, es “impensable tener ese nivel de responsabilidad, información de Estado y de seguridad regional, sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel y al mismo tiempo tener contacto o vínculos con criminales por lucro”.

“Son dimensiones totalmente inconcebibles, fuera de realidad”, aseveró en su escrito.

Además, afirmó “ser el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones en estos países por el combate al terrorismo y narcotráfico, sujeto a los más altos estándares de vigilancia, evaluación y control”.

García Luna también mencionó que una persona que tiene vínculos con el narcotráfico no podría dejar ajena a su familia del tema y que se notaría por la cantidad de dinero que poseen.

“Nadie que esté vinculado con el crimen, en particular con el narcotráfico, puede mantener ajena a su familia de este fenómeno o que su familia no viva o use el dinero y las condiciones que genera este tipo de delito”, señaló.

Acusa condiciones infrahumanas en la cárcel y amenazas en su contra

Genaro García Luna aseguró que en los casi cinco años que lleva encarcelado en el penal de Brooklyn ha tenido que sortear una pandemia, así como amenazas en su contra.

“He estado detenido en MDC Brooklyn por un periodo de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas: he presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui contagiado de covid, recluido en celdas para morir o en el mejor de los casos sobrevivir sin medicamento, me tocó ver morir a compañeros de unidad”, contó.

Acusó también que fue segregado a celdas de castigo casi un año “sin haber violado alguna norma al reglamento, no tengo ningún reporte o registro de mala conducta o infracción en todo este tiempo”.

Acusó que el gobierno de México detuvo a sus hermanas por el “simple hecho de ser mis hermanas”.

“Mi país está sufriendo una gran convulsión, por orden del actual presidente de México, se acaba de desinstalar el poder Judicial del país, se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico, México está entrando a una etapa peligrosa”, señaló Genaro García Luna.

¿Qué pide Genaro García Luna en su carta?

El exsecretario de Seguridad Pública pidió al juez Brian Cogan considerar todos los factores que dieron origen al juicio en su contra, como la que llamó información falsa que aportó el gobierno de México, así como los testigos de criminales.

También solicitó que se revise la complicidad de esos testigos y la responsabilidad de Genaro García Luna en el combate frontal al narcotráfico, donde además “se enfrentan poderosos intereses políticos”.

“Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad, mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario”, argumentó.

¿Cuándo dictarán sentencia a Gernaro García Luna?

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, afronta mañana en un tribunal federal de Nueva York la sentencia en su contra tras ser declarado culpable de cargos de narcotráfico, vínculos con la delincuencia organizada y falso testimonio ante las autoridades estadounidenses.

García Luna, cuya condena podría llegar incluso a la cadena perpetua, se presentará ante la corte para el distrito Este de Nueva York, vestido de civil y tendrá derecho a transmitir un mensaje público final donde se espera que se reafirme en la hipótesis de que es víctima de un complot en su contra.

El acusado, que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), fue declarado culpable en febrero de 2023 de cinco cargos relacionados con el narcotráfico de cocaína, relación con una empresa criminal -el Cartel de Sinaloa- y falso testimonio tras un juicio con jurado.

El exfuncionario, que fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, Estados Unidos), había encabezado anteriormente la Agencia Federal de Investigación (AFI) mexicana, -cuyo objetivo principal era luchar contra organizaciones criminales-, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006).

La Fiscalía ha pedido al juez del caso, Brian Cogan, que imponga a García Luna la pena máxima de cadena perpetua y una multa de 5 millones de dólares, mientras que la defensa pidió una condena de 20 años.